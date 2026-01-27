Más que una regata: el encuentro náutico del verano que no deja de crecer en Punta del Este

El Yacht Club de Punta del Este fue nuevamente el punto de encuentro de navegantes y familias para llevar a cabo la regata multiclase 2026 de Seguros SURA.

En la jornada, que tuvo lugar el pasado sábado 24 al mediodía, con embarcaciones de categoría Handicap, J70 y monotipos como Optimist, Ilca 4, Ilca 7, Snipe, Windsurf y Catamaranes, se realizaron tres recorridos desde la escollera del club náutico, pasando por Banquitos, Boya bajo del este y las paradas 4, 19 y 25.

“Estamos muy contentos de realizar la 24ª edición de la regata , un evento tradicional del verano puntaesteño que consolida el vínculo de Seguros SURA con el deporte náutico. Agradecemos especialmente al Yacht Club de Punta del Este y a todos los regatistas que hacen posible este encuentro año a año”, señaló Inés Pampín , directora de Ecosistemas y Prestaciones de Seguros SURA.

Pampín agregó que la compañía está comprometida con la generación de instancias que promuevan hábitos de vida saludables , entendiendo el deporte como un pilar clave del bienestar integral de las personas.

Luego de las travesías, se realizó la entrega de premios en la sede social del Yacht Club, en un clima de camaradería que reafirmó el espíritu deportivo y social del evento.

La regata multiclase es una actividad anual de gran convocatoria que pone de manifiesto la relación construida a lo largo del tiempo entre Seguros SURA y el Yacht Club de Punta del Este. A través de su presencia sostenida en las principales actividades de navegación que desarrolla el club, la compañía continúa posicionándose como una aseguradora referente en el rubro náutico, acompañando a deportistas y aficionados dentro y fuera del agua.

Juan Pablo Loureiro y Gustavo Gonzalez Piedra (2) Juan Pablo Loureiro, presidente Seguros SURA Uruguay y Gustavo Gonzalez Piedra, síndico Yacht Club Punta del Este.

En este marco, Seguros SURA, líder en el mercado y especialista en seguros de embarcaciones de uso personal, acompaña a la comunidad náutica no solo a través de su presencia en eventos deportivos, sino también mediante su programa de Asesor Náutico. La iniciativa incluye asesoramiento en puntos críticos de la embarcación, alertas meteorológicas y buenas prácticas de navegación, con el objetivo de promover una experiencia más segura y disfrutable para sus asegurados. El servicio puede solicitarse llamando al 0800 8120, donde se agenda una visita del asesor a la embarcación.