MiAuto pisa fuerte: por qué cambia la forma de financiar y comprar autos en Uruguay, con el crédito como protagonista

El sector automotriz uruguayo volvió a poner el foco en el futuro con una nueva edición del Foro MiAuto by Santander , un espacio que reunió a los principales actores de la industria para analizar tendencias, desafíos y oportunidades en un mercado en plena transformación.

La tercera edición del encuentro, impulsado por Banco Santander a través de su plataforma MiAuto, se realizó este miércoles en Vía Disegno y convocó a unos 200 referentes del rubro a nivel nacional. Importadores, concesionarias, automotoras, comunicadores y generadores de contenido participaron de una jornada marcada por el intercambio y la reflexión sobre el rumbo del sector.

“El foco del foro es entender cuál es la tendencia de la movilidad en Uruguay , qué desafíos hay, qué oportunidades aparecen y cómo el crédito juega un rol clave en ese crecimiento”, explicó Juan Piazze , head de MiAuto . En ese sentido, destacó la diversidad de perfiles presentes como uno de los principales valores del evento, al permitir una mirada integral del ecosistema automotor.

DSC01711 Foto: Silvana Fernández

El crédito se consolida como motor del crecimiento

Durante la jornada, uno de los ejes centrales fue el financiamiento, señalado como un factor determinante para dinamizar el mercado. A partir de paneles y exposiciones, se abordaron tanto variables macroeconómicas como cambios en el comportamiento del consumidor, elementos que inciden directamente en las decisiones de compra.

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El CEO de Santander Uruguay, Gustavo Trelles, subrayó el impacto que ha tenido el crédito en la evolución del sector. “Buscamos que especialistas de la región compartan experiencias y también mostrar cómo el crédito ha penetrado en Uruguay, con un market share muy importante. Hemos contribuido a desarrollar un modelo de financiación que antes no existía en el país y que hoy tiene características únicas”, afirmó.

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MiAuto impulsa un cambio en la forma de comprar autos

Por su parte, el director de MiAuto, Sebastián Reinaldo, aseguró que la plataforma logró introducir un cambio estructural en la forma de financiar vehículos. “Hace más de tres años que MiAuto está en el mercado y estamos convencidos de que cambiamos la forma de hacer las cosas en la financiación de autos. Hoy podemos decir que transformamos la manera en que se financia un auto en Uruguay”, sostuvo.

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Más allá de las cifras y los avances tecnológicos, el foro volvió a posicionarse como un ámbito estratégico para el sector, donde la innovación, la digitalización y el acceso al crédito se consolidan como pilares para el desarrollo del mercado automotor. En un contexto de transformación constante, iniciativas como MiAuto by Santander buscan no solo acompañar esa evolución, sino también anticiparse a los próximos desafíos de la movilidad en el país.