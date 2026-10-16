Polo Ralph Lauren abrió una nueva tienda en Punta Carretas Shopping con su colección de verano

Ralph Lauren abrió una nueva tienda Polo Ralph Lauren en Punta Carretas Shopping. La inauguración se realizó este jueves y contó con la presencia de amigos e influencers, en un encuentro que acompañó la llegada del nuevo espacio comercial a Uruguay.

Ubicada en Boulevard Punta Carretas , el área renovada del shopping, la tienda reúne una selección de prendas y accesorios de las líneas masculina y femenina de Polo Ralph Lauren. El diseño del local busca reflejar la elegancia atemporal de la marca, con detalles arquitectónicos que dialogan con el carácter de Montevideo.

La fachada combina piedra caliza y marcos de bronce envejecido , con un frente transparente que aporta una sensación de apertura. En el interior, la madera de roble envejecido, los acabados blancos y los pisos de madera cubiertos con alfombras de distintas texturas generan una atmósfera cálida. El espacio se completa con mobiliario a medida, obras de arte e iluminación decorativa, en una ambientación inspirada en una residencia distinguida.

La apertura también presenta las colecciones Summer 2026 para hombre y mujer , desarrolladas a partir de dos destinos del Caribe. Para la línea masculina, la inspiración llega desde Harbor Island, en las Bahamas , mientras que la colección femenina toma como referencia la energía y la belleza natural de Jamaica .

El color, las texturas y la elegancia relajada son los ejes de ambas propuestas, que combinan prendas clásicas con estampados, tejidos y accesorios pensados para la temporada de verano.

Harbor Island, la inspiración de la colección masculina

La colección Men's Polo se inspira en Harbor Island, conocida por sus playas de arena rosada, aguas cristalinas y puestas de sol. Esa referencia se traslada a una propuesta que gira en torno a cinco categorías principales, lino, bermudas, polos, bañadores y camisetas.

La paleta incorpora tonos como rosa, turquesa, amarillo, verde, durazno y azul, acompañados por los clásicos blanco y azul marino. Entre las prendas destacadas aparecen camisas de lino en colores intensos, una camisa vaquera patchwork, estampados tropicales en camisas y bañadores, una chaqueta de campo verde oliva y polos lisos y a rayas.

La sudadera Polo Bear también forma parte de la colección, junto con gorras en tonos rosa, naranja y aguamarina y un bolso tote azul marino. En cuanto al estilismo, la propuesta combina suéteres tejidos sobre los hombros, bañadores con prendas de lino y sudaderas que aportan un perfil informal.

Jamaica inspira la colección femenina

La colección Women's Polo Verano 2026 toma como punto de partida los viajes de Ralph y Ricky Lauren a Jamaica. La propuesta busca trasladar la energía del destino a prendas que combinan sofisticación, colores vibrantes y una mirada contemporánea sobre el vestuario femenino.

Los trajes de lino, los vestidos, las faldas de popelina y las prendas blancas con detalles románticos refuerzan el carácter de la colección. Los suéteres de crochet texturizados, algunos con el emblemático Polo Pony, suman un componente lúdico.

Las texturas también ocupan un lugar central, con rafia, algodón acordonado, cuero con cuentas y tejidos hechos a mano presentes en accesorios como los bolsos Polo Play y Polo ID.

La colección se organiza en cuatro capítulos. Seasonal Narrative reúne prendas de crochet rojo, estampados bandana y a cuadros, además de jerséis a rayas. Romantic Whites apuesta por vestidos y blusas con calados y encaje, combinados con detalles en rojo, amarillo y naranja.

Por su parte, Linen Tailoring & Shirtdresses incorpora sastrería de lino y vestidos camiseros en beige, blanco y tonos neutros. Color Shop completa la propuesta con camisas de lino, suéteres de punto trenzado, gorras y bolsos Polo Play organizados por color.

Con esta apertura, Polo Ralph Lauren suma un nuevo espacio en Punta Carretas Shopping, donde su propuesta de indumentaria y accesorios convive con una ambientación inspirada en la identidad de la marca y con las colecciones de verano 2026 para ambos públicos.