Samsung presentó en Uruguay su nueva generación de plegables con una inteligencia artificial que busca transformar la experiencia de uso

Samsung presentó oficialmente en Uruguay su nueva generación de dispositivos Galaxy durante un evento de lanzamiento en el que dio a conocer los smartphones plegables Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 , junto con los nuevos relojes inteligentes Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 .

La propuesta incorpora una nueva generación de herramientas de IA integradas al ecosistema Galaxy, con funciones orientadas a facilitar la productividad, la creación de contenido, el bienestar y la conectividad entre dispositivos.

Durante la presentación, Gonzalo Ramos , director de Mobile Experience de Samsung, explicó que la compañía amplió su portafolio de plegables con tres propuestas dirigidas a diferentes perfiles de usuarios.

"Estamos presentando la incorporación a nuestro portfolio de los nuevos plegables. En particular, el Fold8 es un modelo nuevo con un diseño bastante innovador, mientras que los otros vienen evolucionando y mejorando respecto a lo que ya teníamos en el mercado", señaló.

Gonzalo Ramos, director de Mobile Experience de Samsung. Foto: Silvana Fernández

Ramos sostuvo que Samsung busca consolidar su presencia en el segmento premium del mercado uruguayo con estos lanzamientos.

"Creemos que es una buena oportunidad para seguir creciendo entre los clientes de alto valor. Nuestra posición en ese mercado es bastante fuerte y estos productos están muy alineados con las necesidades cambiantes de nuestros consumidores", afirmó.

Foto: Silvana Fernández

El ejecutivo explicó que los nuevos dispositivos fueron concebidos para adaptarse a distintos estilos de uso y acompañar al usuario en las actividades cotidianas.

"Hoy lo que uno busca es que el dispositivo lo acompañe en el día a día y potencie sus capacidades. Creemos que esta nueva generación logra justamente eso, mejorando las posibilidades de interacción con nuestros equipos", indicó.

Foto: Silvana Fernández

Consultado sobre la posición de la marca en el país, Ramos aseguró que la compañía mantiene el liderazgo del mercado local y que esta nueva generación de productos representa una oportunidad para continuar impulsando la innovación tecnológica.

"Creo que nuestra posición es buena, estamos liderando el mercado y este lanzamiento es una oportunidad más para mostrar toda nuestra capacidad de innovación", sostuvo.

Tres plegables para diferentes necesidades

Foto: Silvana Fernández

La nueva familia Galaxy Z representa la oferta de teléfonos plegables más amplia presentada por Samsung hasta el momento.

El Galaxy Z Fold8 incorpora un formato completamente renovado pensado para ofrecer una experiencia más cómoda al navegar, leer, jugar o consumir contenido en una pantalla de mayor tamaño.

Por su parte, el Galaxy Z Fold8 Ultra lleva la experiencia premium de la línea Ultra al formato plegable. Incorpora una pantalla de ocho pulgadas, sistema de cámaras de hasta 200 megapíxeles, batería de 5.000 mAh y funciones orientadas a la productividad y la creación de contenido.

El Galaxy Z Flip8, en tanto, apuesta por un diseño más delgado y liviano, con una FlexWindow rediseñada que permite acceder a funciones de Galaxy AI directamente desde la pantalla externa, además de ofrecer nuevas herramientas para selfies, grabación de video y personalización.

Foto: Silvana Fernández

Toda la línea integra la nueva generación de Galaxy AI, desarrollada junto a Google Gemini, que incorpora recomendaciones contextuales, automatización de tareas, asistencia inteligente y herramientas de productividad, con foco en la privacidad mediante la plataforma Samsung Knox.

Nuevos relojes inteligentes

Foto: Silvana Fernández

Durante el evento también fueron presentados los Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, dos relojes inteligentes que amplían el ecosistema Galaxy con funciones de salud impulsadas por IA.

El Galaxy Watch Ultra2 está orientado a deportistas y usuarios que realizan actividades al aire libre, incorporando seguimiento avanzado para disciplinas como trail running y buceo, además de una batería de mayor capacidad y una pantalla de hasta 5.000 nits de brillo.

El Galaxy Watch9, por su parte, fue diseñado para el bienestar cotidiano. Ofrece monitoreo continuo del sueño, actividad física, salud cardiovascular y otros indicadores biométricos, transformando esos datos en recomendaciones personalizadas para ayudar a desarrollar hábitos saludables.

Desde la compañía destacaron además que la integración entre los nuevos smartphones plegables y los relojes inteligentes permite que Galaxy AI combine información sobre productividad, contexto y bienestar para ofrecer una experiencia conectada entre dispositivos.

Todos estos productos ya se encuentran disponibles en modalidad de preventa en mercados seleccionados, mientras que Samsung informó que las fechas de disponibilidad y las promociones específicas para Uruguay serán comunicadas a través de sus canales oficiales.