/ Café y Negocios / BBVA

BBVA sale al barrio: la estrategia con la que busca potenciar a comercios y pymes en Uruguay

Con una propuesta de cercanía y asesoramiento personalizado, el modelo ‘Banco de Barrio’ llega al país para facilitar el acceso al sistema financiero y fortalecer a comercios y pymes

30 de diciembre 2025 - 20:43hs
Comercio_Banco_1 (1)

BBVA continúa reforzando su compromiso con el desarrollo del entramado productivo uruguayo con la extensión del modelo ‘Banco de Barrio’, una iniciativa orientada a acelerar la bancarización de comercios y pequeñas y medianas empresas en todo el país. El programa, que ya mostró resultados positivos en otros mercados de la región, busca acercar soluciones financieras a los negocios allí donde operan, con una propuesta que combina cercanía, asesoramiento especializado y herramientas digitales.

La iniciativa forma parte de la estrategia regional de BBVA para promover la inclusión financiera y acompañar el crecimiento de los sectores productivos locales, especialmente en un contexto donde la formalización y el acceso al crédito resultan claves para la competitividad de las pymes.

“Uruguay tiene una base muy sólida de comercios y pequeñas empresas que son el corazón de la economía real. Nuestro objetivo es estar cerca de ellos, entender sus necesidades y ofrecerles soluciones simples, ágiles y adaptadas a su realidad cotidiana”, señaló Ignacio Sueiro, head de Retail Banking de BBVA Uruguay.

Banco de Barrio refleja nuestra convicción de que la banca debe salir al encuentro de los clientes y convertirse en un aliado estratégico de su crecimiento Banco de Barrio refleja nuestra convicción de que la banca debe salir al encuentro de los clientes y convertirse en un aliado estratégico de su crecimiento

A través de este modelo, BBVA despliega gestores especializados que recorren los barrios y zonas comerciales para facilitar la incorporación de negocios al sistema financiero, simplificando la apertura de cuentas y el acceso a medios de pago, así como el uso de canales digitales. La propuesta apunta a que los comercios puedan operar de manera más eficiente, mejorar su gestión y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

La llegada de ‘Banco de Barrio’ a Uruguay se inscribe en una visión de largo plazo del banco, que combina el valor de la relación personal —históricamente central en la banca— con las ventajas de la digitalización. En ese equilibrio entre tradición e innovación, BBVA busca acompañar a los emprendedores y pymes en su transición hacia modelos de negocio más formales, sostenibles y competitivos.

Con esta iniciativa, BBVA reafirma su rol como uno de los principales bancos en el financiamiento de pymes en Uruguay y consolida su apuesta por una bancarización más profunda, inclusiva y orientada al desarrollo económico del país.

