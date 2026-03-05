BROU y ANDE sellan una alianza clave para impulsar a las MIPYMES en Uruguay: ¿qué cambia para las empresas?

El Banco República (BROU) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) firmaron ayer un acuerdo estratégico para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en todo el país.

El acuerdo establece una articulación estratégica entre ambas instituciones para ampliar el acceso de las empresas a educación financiera, herramientas de gestión, productos financieros y soluciones digitales, combinando el alcance territorial de ANDE con la red comercial y financiera del BROU

Entre los principales ejes del convenio se destacan:

El impulso a la productividad y la transformación digital de las empresas.

La promoción de prácticas sostenibles.

El acompañamiento a empresas jóvenes con potencial de crecimiento y generación de empleo.

La implementación de un Plan Nacional de Educación Financiera para MIPYMES. Este convenio continúa posicionando al BROU como una institución con foco en los pequeños y medianos empresarios, mientras amplía su alcance al combinar la presencia territorial de ANDE con la red comercial y financiera del banco.