/ Café y Negocios / ACUERDO

BROU y ANDE sellan una alianza clave para impulsar a las MIPYMES en Uruguay: ¿qué cambia para las empresas?

El acuerdo entre BROU y ANDE busca mejorar el acceso de las MIPYMES a financiamiento, educación financiera y soluciones digitales en todo el país

5 de marzo 2026 - 9:28hs
Screen Shot 2026-03-05 at 09.27.19
Screen Shot 2026-03-05 at 09.28.04

El Banco República (BROU) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) firmaron ayer un acuerdo estratégico para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en todo el país.

El acuerdo establece una articulación estratégica entre ambas instituciones para ampliar el acceso de las empresas a educación financiera, herramientas de gestión, productos financieros y soluciones digitales, combinando el alcance territorial de ANDE con la red comercial y financiera del BROU

Entre los principales ejes del convenio se destacan:

  • El impulso a la productividad y la transformación digital de las empresas.
  • La promoción de prácticas sostenibles.
  • El acompañamiento a empresas jóvenes con potencial de crecimiento y generación de empleo.
  • La implementación de un Plan Nacional de Educación Financiera para MIPYMES.

Este convenio continúa posicionando al BROU como una institución con foco en los pequeños y medianos empresarios, mientras amplía su alcance al combinar la presencia territorial de ANDE con la red comercial y financiera del banco.

