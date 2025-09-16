La carrera organizada por la Fundación Pérez Scremini fue un éxito: más de 5.500 personas participaron

Este domingo, la Fundación Pérez Scremini celebró una nueva edición de la 5K/10K en Montevideo, con largada en el Museo Oceanográfico. La jornada se vivió como una auténtica fiesta solidaria y reunió a miles de personas que corrieron o caminaron con un mismo propósito, apoyar la cura del cáncer en niños y adolescentes.

Uno de los momentos más significativos tuvo lugar antes de la largada, cuando pacientes y sus familias atravesaron el corredor formado por los participantes, recibiendo un caluroso aplauso que reafirmó el verdadero sentido de la actividad: correr y caminar por ellos, los pacientes y familias de la Pérez Scremini.

Este evento formó parte de la movida solidaria más grande del país “Juntos más lejos”, que este año se corre en todo el país con 19 carreras en los 19 departamentos, con la meta de reunir a más de 10 mil participantes en una misma causa.

La Fundación agradece el apoyo de sponsors, empresas, artistas, colaboradores, voluntarios y entidades públicas, que hicieron posible esta edición.

La carrera trascendió lo deportivo y se convirtió en un espacio de encuentro ciudadano, solidaridad y esperanza, renovando el compromiso colectivo con la cura del cáncer en niños y adolescentes.