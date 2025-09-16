Dólar
/ Café y Negocios / CARRERA

La carrera organizada por la Fundación Pérez Scremini fue un éxito: más de 5.500 personas participaron

Más de 5.500 personas corrieron y caminaron en Montevideo en la 5K/10K Pérez Scremini, una fiesta solidaria por la cura del cáncer infantil

16 de septiembre 2025 - 14:54hs
PérezScremini5_10k2025_181

Este domingo, la Fundación Pérez Scremini celebró una nueva edición de la 5K/10K en Montevideo, con largada en el Museo Oceanográfico. La jornada se vivió como una auténtica fiesta solidaria y reunió a miles de personas que corrieron o caminaron con un mismo propósito, apoyar la cura del cáncer en niños y adolescentes.

PérezScremini5_10k2025_168

Uno de los momentos más significativos tuvo lugar antes de la largada, cuando pacientes y sus familias atravesaron el corredor formado por los participantes, recibiendo un caluroso aplauso que reafirmó el verdadero sentido de la actividad: correr y caminar por ellos, los pacientes y familias de la Pérez Scremini.

PérezScremini5_10k2025_248

Este evento formó parte de la movida solidaria más grande del país “Juntos más lejos”, que este año se corre en todo el país con 19 carreras en los 19 departamentos, con la meta de reunir a más de 10 mil participantes en una misma causa.

PérezScremini5_10k2025_112

La Fundación agradece el apoyo de sponsors, empresas, artistas, colaboradores, voluntarios y entidades públicas, que hicieron posible esta edición.

PérezScremini5_10k2025_414

La carrera trascendió lo deportivo y se convirtió en un espacio de encuentro ciudadano, solidaridad y esperanza, renovando el compromiso colectivo con la cura del cáncer en niños y adolescentes.

Te Puede Interesar