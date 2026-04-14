¿La verdad ya no pertenece a nadie? Alejandro Fantino llega a la Universidad Católica del Uruguay con una charla que interpela al presente

La Universidad Católica del Uruguay (UCU) vuelve a poner sobre la mesa una discusión clave del presente , centrada en cómo se construye la verdad en un escenario marcado por la sobreinformación, audiencias cada vez más fragmentadas y el peso creciente de las plataformas digitales.

En ese marco, el próximo viernes a las 12 horas se realizará la open lecture “¿Quién dice la verdad hoy? Filosofía de la comunicación en la era de YouTube” , una instancia abierta y sin costo que tendrá lugar en el Auditorio Semprún, ubicado en el Edificio Semprún (Estero Bellaco 2771).

La charla estará a cargo del periodista y conductor argentino Alejandro Fantino , quien además es licenciado en Filosofía por la Universidad Católica de La Plata. Con una trayectoria que combina medios de comunicación y formación académica, Fantino propondrá un abordaje que cruza reflexión filosófica y análisis del presente mediático.

El eje central de la conferencia girará en torno a la pregunta por la verdad como construcción social , un concepto que, lejos de ser estático, ha mutado a lo largo de la historia. Desde las primeras búsquedas en la Antigua Grecia —con referencias a Delfos como símbolo de autoridad— hasta su actual resignificación en plataformas como YouTube, el recorrido plantea cómo cambian los modos de validar lo verdadero.

Entre los temas que se explorarán, se destaca la idea de que detectar la verdad en los distintos espacios de poder continúa siendo una tarea profundamente filosófica. En ese sentido, la figura del filósofo reaparece como un actor clave para interpretar discursos, cuestionar narrativas dominantes y aportar herramientas críticas frente a la saturación informativa.

Otro de los conceptos que estructuran la charla es el del discurso entendido como un “botín de guerra”, en un contexto donde múltiples actores —medios, gobiernos, creadores de contenido— disputan la construcción de sentido. Esta lógica de disputa se intensifica en el entorno digital, donde las jerarquías tradicionales se diluyen y la circulación de información se vuelve más horizontal, pero también más compleja.

En este escenario, YouTube se presenta como una suerte de nueva imprenta: una tecnología que, al igual que en su momento lo hizo la invención de la imprenta, transforma radicalmente quién puede hablar y ser escuchado. El paso de la palabra de unos pocos a la palabra de muchos redefine las reglas del juego, habilitando nuevas voces pero también nuevos desafíos en términos de credibilidad y legitimidad.

La actividad será presencial y está dirigida a estudiantes, profesionales y público general interesado en la comunicación, la filosofía y los cambios culturales contemporáneos. Desde la UCU destacan la importancia de generar estos espacios de reflexión crítica, especialmente en un momento donde las formas de informarse y construir opinión están en plena transformación.

La participación es gratuita y quienes deseen inscribirse pueden hacerlo a través del siguiente link. También pueden obtener más información escribiendo a [email protected].