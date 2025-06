Transición justa: la oportunidad que muchas empresas aún no ven

Existe una brecha significativa entre los compromisos de sostenibilidad corporativa y su impacto real. Así lo expresa el informe “Acelerando la transición justa” ("Accelerating a Just Transition", en inglés) de GlobeScan y Ashoka, que revela una verdad incómoda y que, a la vez, no parece ser una novedad: los empleados no son tenidos en cuenta para impulsar la transición justa hacia una economía sostenible.