Un cóctel, arte en vivo y un banco suizo: la antesala más exclusiva de MART

Alejandro Suzacq, Marcos Esteve, Miguel Angel Abella, Enrique Miranda.

En la antesala de la apertura de la Feria MART de Arte Contemporáneo, Banque Heritage ofreció un cóctel en el Centro de Convenciones de Punta del Este, reuniendo a clientes, amigos y referentes del ámbito cultural y empresarial.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Maria Vazquez, Carolina Bellenda, Christian Takushi y familia Maria Vazquez, Carolina Bellenda, Christian Takushi y familia. El Comité Ejecutivo del Banco, junto a Marcos Esteve, director de Heritage Suiza, fue anfitrión del encuentro, que celebró un excelente año y reforzó el vínculo de la institución con el mundo del arte.

Pablo Muro Gerente de Banca Empresa, Alejandro Suzacq CEO, Valeria Irazabal Gerente de Banca Privada, Marcos Esteve Director de Heritage Suiza, Cristobal Esteve de Heritage Suiza (1) Pablo Muro, Alejandro Suzacq, Valeria Irazábal, Marcos Esteve, Cristobal Esteve. Durante la velada, los invitados recorrieron el espacio Heritage, donde se exhibieron obras y esculturas de artistas como Javier Abdala, Diego Kroger y Milo Lockett. La experiencia se completó con retratos miniatura en acuarela realizados en vivo, que los asistentes pudieron llevarse como recuerdo.

DANIELA ABELLA Y HUGO FERNANDEZ Daniela Abella y Hugo Fernández. Como main sponsor de MART, Banque Heritage invitó luego a participar de la preapertura de la feria, que reunió a más de 180 artistas de ocho países, con una propuesta curada que incluyó esculturas, fotografías, pintura y técnicas mixtas.

AGUSTINA SHAW Y FERMIN LAFFITTE Agustina Shaw y Fermín Laffitte. Único banco suizo presente en Uruguay, Heritage cuenta con oficinas en Montevideo y Punta del Este y se especializa en Banca de Ahorro e Inversión y Banca Empresa, con foco en relaciones de largo plazo y atención personalizada. Fabiana Broli, Jose Pedro Aicardi, Maria de la Paz Munoz, Julio Blanco Fabiana Broli, José Pedro Aicardi, María de la Paz Muñoz, Julio Blanco.