Un cóctel, arte en vivo y un banco suizo: la antesala más exclusiva de MART
Banque Heritage reunió a clientes y referentes culturales en un exclusivo cóctel en Punta del Este, anticipando la apertura de la Feria MART de Arte Contemporáneo
27 de enero 2026 - 11:47hs
Alejandro Suzacq, Marcos Esteve, Miguel Angel Abella, Enrique Miranda.
En la antesala de la apertura de la Feria MART de Arte Contemporáneo, Banque Heritage ofreció un cóctel en el Centro de Convenciones de Punta del Este, reuniendo a clientes, amigos y referentes del ámbito cultural y empresarial.
El Comité Ejecutivo del Banco, junto a Marcos Esteve, director de Heritage Suiza, fue anfitrión del encuentro, que celebró un excelente año y reforzó el vínculo de la institución con el mundo del arte.
Durante la velada, los invitados recorrieron el espacio Heritage, donde se exhibieron obras y esculturas de artistas como Javier Abdala, Diego Kroger y Milo Lockett. La experiencia se completó con retratos miniatura en acuarela realizados en vivo, que los asistentes pudieron llevarse como recuerdo.
Como main sponsor de MART, Banque Heritage invitó luego a participar de la preapertura de la feria, que reunió a más de 180 artistas de ocho países, con una propuesta curada que incluyó esculturas, fotografías, pintura y técnicas mixtas.
Único banco suizo presente en Uruguay, Heritage cuenta con oficinas en Montevideo y Punta del Este y se especializa en Banca de Ahorro e Inversión y Banca Empresa, con foco en relaciones de largo plazo y atención personalizada.