"Uruguay se ha consolidado como un hub emergente para startups en Latam", según analista de inversiones de KOI Ventures

En Uruguay , la firma trabaja con Tell Toolkit, una startup que desarrolla una herramienta de análisis del discurso para identificar signos de neurodegeneración, que aspira a liderar globalmente en su sector. Con experiencia legal en capital de riesgo e innovación, Blas Camps, analista de inversiones de la aceleradora , realizó un análisis del ecosistema en diálogo con El Observador.

WhatsApp Image 2025-01-22 at 14.58.22.jpeg

El ecosistema emprendedor en Latam evolucionó notablemente en los últimos años. Cada vez son más los emprendedores, los inversores profesionales y los corporativos interesados en invertir en innovación. Brasil sigue siendo el mercado dominante, pero México y Colombia han crecido de manera impresionante, consolidándose como hubs clave en la región. Chile y Uruguay con entornos más estables, han sabido posicionarse como semilleros de startups, con casos de colaboración público-privada que son un ejemplo para el resto de los países de la región. Argentina, en tanto, ha atravesado un proceso de crecimiento desacelerado en los últimos años, pero la región reconoce al país como una cuna de talento emprendedor e inversor (MELI, Globant, NXTP, Kaszek).

Desde Koi Ventures, vemos que las startups de impacto están ganando terreno. La inversión en este sector crece a medida que se entiende que impacto y rentabilidad no solo pueden, sino que deben ir de la mano.

¿Y Uruguay?

Uruguay ofrece acceso a talento de calidad y una comunidad emprendedora en crecimiento.

Además, destaca por su fuerte colaboración público-privada en el desarrollo del ecosistema emprendedor. Iniciativas como las de ANII y Uruguay XXI han sido clave para fomentar la innovación y facilitar el acceso a financiamiento. Beneficios fiscales y programas de apoyo a la internacionalización han permitido que más startups escalen desde Uruguay hacia el mundo, consolidando al país como un destino atractivo para emprendedores e inversores.

Uruguay se ha consolidado como un hub emergente para startups en Latam. Su entorno estable, el acceso a talento tech y políticas pro innovación lo convierten en un país atractivo para emprender. Aunque su mercado interno es pequeño, muchas startups uruguayas nacen con una mentalidad global y desde el día uno piensan en mercados internacionales. Su cercanía con Argentina y Brasil también les facilita la expansión regional.

¿Qué necesita una startups para triunfar en la región?

Para que una startup triunfe en Latam, no alcanza con una buena idea o un mercado grande. El verdadero reto es ejecutar con velocidad y desafiar las estructuras existentes. En una región llena de incertidumbre, las startups que se destacan son las que saben moverse en la adversidad y cambiar paradigmas. El mercado es amplio, pero también muy diverso. Lo que funciona en Brasil puede fracasar en México, y viceversa. La clave es entender las particularidades locales y adaptarse rápido. Las startups exitosas no copian modelos de afuera: los reinterpretan y los convierten en oportunidades. La velocidad es más importante que la perfección. Las startups deben ser ágiles, tomar riesgos calculados y aprender rápido de sus fracasos. Latam no es un mercado para quien espera certezas, sino para quien sabe construir sobre la incertidumbre.

Finalmente, aunque el capital es clave, no lo es todo. Las redes de apoyo, la comunidad emprendedora y el acompañamiento estratégico son fundamentales para crecer en un entorno volátil. Latam premia a los fundadores que saben moverse en la incertidumbre. Adaptabilidad, ejecución implacable y resiliencia marcan la diferencia entre las startups que crecen y las que quedan en el camino.

¿Qué factores pueden amenazar el crecimiento?

Todavía son escasos los 'exits', que son los que terminan de validar a un ecosistema consolidado. Estos 'exits', ya sea a través de adquisiciones o salidas a bolsa, son fundamentales no solo para validación del ecosistema, sino también para crear un ciclo virtuoso que atraiga más capital, talento y nuevos emprendedores. La ausencia de estos eventos limita el flujo de capital hacia nuevas iniciativas y la creación de nuevas oportunidades de inversión, un factor crítico para que el ecosistema crezca de manera sostenible.

¿Qué sectores de innovación presentan mayores oportunidades de cara al futuro?

En un mundo donde la sostenibilidad es cada vez más relevante, las startups que combinan innovación con propósito tienen una ventaja real y un mercado en expansión.

KOI Ventures funciona también como una puerta de entrada para invertir en startups, desde su experiencia, ¿en qué ponen foco los inversores a la hora de elegir un proyecto para invertir?

Depende del contexto de cada proyecto y del criterio de cada inversor. Cada uno tiene su propia tesis, experiencia y enfoque, por lo que pueden priorizar distintos aspectos según el mercado en el que invierten. Sin embargo, hay factores clave que suelen ser determinantes al evaluar una startup. Primero, el equipo. Los inversores buscan fundadores con habilidades complementarias, visión clara y capacidad de ejecución. La pasión y la adaptabilidad para aprender de los errores son esenciales.

Segundo, el problema que se está resolviendo. Un buen proyecto debe atacar un problema real, relevante y urgente, con un mercado lo suficientemente grande como para justificar la inversión. Tercero, el producto o solución. Analizan si es innovador y si tiene potencial para generar una ventaja competitiva duradera. También buscan señales de fit con el mercado, ya sea a través de validación temprana o tracción. La escalabilidad es otro punto clave. Los inversores quieren startups que puedan crecer rápidamente, aprovechando eficiencias tecnológicas o de modelo de negocio. En resumen, los inversores pueden variar en su enfoque, pero generalmente se fijan en cinco pilares: equipo, problema, producto, escalabilidad y señales de crecimiento.

¿Qué consejo le daría a las startup que están en el proceso de captar capital?

El momentum en términos de fundraising no solo se refiere a la tracción del negocio, sino a la manera en que gestionas el proceso de captación de fondos de manera estratégica. Tener momentum significa que no solo tienes un producto viable o un mercado en crecimiento, sino que sabes cómo mantener la energía en el proceso de inversión.

La clave está en manejar la narrativa de manera que los inversores perciban que el tiempo es esencial. Si podes mostrar que otros inversores ya están interesados o comprometidos, eso crea una sensación de urgencia y hace que tu ronda sea más atractiva. La estrategia de captación debe ser fluida, pero también debe transmitir que las oportunidades no están abiertas para siempre, lo que puede generar una dinámica de competencia sana entre los inversores. El momentum también implica estar abierto a diferentes fuentes de inversión al mismo tiempo, de modo que no dependas de un solo grupo de inversores.

Crear un círculo de interés alrededor de tu startup es clave: inversores ángeles, clientes y fondos de VC. Cuanto más activa esté la ronda y más diversidad haya de potenciales inversores, más fuerte será la percepción de que tu startup es una oportunidad con potencial real. El storytelling se convierte en el pegamento que une todo esto. Mientras manejas el momentum, debes ser capaz de contar una historia consistente, clara y atractiva sobre por qué tu startup está en el lugar adecuado en el momento adecuado.

¿Qué tan atractivo es invertir en startups?

Invertir en startups no es solo una apuesta por altos retornos; es la oportunidad de estar en la primera línea de la innovación. Más que un simple rendimiento financiero, es ser parte de algo que puede transformar industrias y generar un impacto real en la sociedad.

El potencial es enorme, pero también el riesgo. No todas las startups logran escalar, y el camino está lleno de desafíos. Sin embargo, para quienes entienden el juego, la clave no es solo el retorno, sino el valor de acompañar el crecimiento de compañías que pueden redefinir el futuro. La inversión en startups exige visión a largo plazo, paciencia y la capacidad de saber identificar talento y capacidad de ejecución en un equipo emprendedor.