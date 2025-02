Explosivas declaraciones de Gastón Ramírez por su salida de Peñarol: Ignacio Ruglio, Diego Aguirre, su defensa a Washington Aguerre y el contrato de Leo Fernández

La salida de Peñarol, el club que lo lanzó al profesionalismo, no fue de la mejor manera para él. La versión oficial fue que el técnico Diego Aguirre le mandó un mensaje para decirle que no iba a tener en cuenta y que luego lo llamó el presidente Ignacio Ruglio.

Consultado sobre eso, el futbolista expresó: "Primero que no fue así el mensaje, segundo no voy a hablar de Peñarol porque hoy estoy acá. Mis sentimientos no son buenos, todo lo que pueda llegar a decir puede perjudicar a mis compañeros que están en Peñarol, no quiero meter mierda para ningún lado , hago lo mío, la situación se dio así, lo respeto y me hubiese encantado que se comportaran de otra manera, como yo me comporté con las personas que me dieron la oportunidad de estar ahí y más de eso no voy a decir", dijo en radio El Espectador.

Aclaró que "Ruglio me llamó para verme y no nos vimos, y lo de mensaje de Diego si pero no fue tan así".

"Acá nadie tiene obligación con nadie y lo que si se cuenta mal siempre y siempre quedan mal parados los jugadores, es que el jugador le debe siempre... Bizera lo contó bien, cómo es Peñarol. Siempre en Peñarol el jugador tiene la obligación de respetar a Peñarol o a los clubes en general, le deben fidelidad, pero a veces el club no es así con el jugador. Entonces, la novela mal contada de los dirigentes es lo que molesta".

Destacó, asimismo, que su vuelta al club fue soñada, porque fue campeón uruguayo, "logrando algo histórico que fue ganar los dos torneos", sin olvidar que "Peñarol había perdido tres meses antes las finales con Liverpool y no sé cuántos jugadores tenían ganas de venir".

"Nacho nunca me quiso", dijo Ramírez

"No voy a estar donde no me quieran, pero si no me querés me lo decís de frente", agregó Ramírez, quien señaló: "No me querían y no quisieron, Nacho nunca me quiso. Le dolió que nos haya ido tan bien y tener que vivirlo".

Indicó que "Diego fue el único que me quiso en Peñarol y soy agradecido. Me molesta que le mienten a la gente".

Reclamó que otros jugadores fueron presentados en el Campeón del Siglo y que cuando él llegó al club, no hubo presentación.

Ramírez defendió al arquero Washington Aguerre, con quien los dirigentes acutaron "de mala fe" a la hora de renovar el contrato.

20261006 Washington Aguerre, Clásico. Torneo Clausura 2024. Foto: Inés Guimaraens Washington Aguerre Foto: Inés Guimaraens

"Aguerre tendría que haber firmado después del Apertura y no le firmaron. Lo quisieron dejar mal parado, fue de mala intención, eso me molestó mucho. Después Washington por ahí se equivocó con lo que dijo. Pero todo lo que le pasó, yo se lo dije seis meses antes: te van a dejar terminar el contrato, te van a ofrecer algo que pensás que no merecés y pasó tal cual" y subrayó: "Si Diego quería a Washington en el arco, Washington hoy estaba en Peñarol".

El futbolista que pasó por el fútbol italiano e inglés, también se refirió a la inversión de US$ 7 millones que hizo Peñarol por Leo Fernández: "A Leo Fernández lo pagaron porque el club considera que el jugador vale eso porque tiene una calidad tremenda, es tremendo jugador, pero hacés una apuesta grande por Leo Fernández y se desarmó el equipo. Porque ni Messi logra sostener solo un equipo. Tenés que ayudarlo a Leo para que de su mejor versión".

Al mismo tiempo dijo que su contrato en el club era "normal", cuando se había dicho que "yo cobraba mucho" y eso "es mentira".

Además, agregó: "Todo el mundo habla de Leo Fernández, pero el entrenador también arregló bien, y nadie habla de eso. ¿Y cómo juega Peñarol?", se preguntó.