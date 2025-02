El próximo sábado 1° de marzo es feriado no laborable: ¿cómo se paga?

El decreto ley 10.396 y el decreto N.º 120/985 establecen la condición de feriado no laborable y pago para el día 1 de marzo por motivo de transmisión de mando presidencial.

Por lo anterior los trabajadores en principio, tienen derecho a no concurrir a trabajar, y el día será pago igual, tanto para mensuales como para jornaleros.

FERIADOS Por qué en 2025 no se corre ningún feriado laborable en Uruguay

Si un feriado pago tiene lugar el sábado, las horas de labor que habitualmente se redistribuyeron entre semana y correspondieran a ese día, deben abonarse al doble de su valor habitual.

En este marco, se explica, que aquellas empresas que no deseen asumir el pago doble no deberían trabajar en la semana previa al día festivo las horas correspondientes al sábado 1° de marzo. Es decir, no debería operar la redistribución. De este modo, los trabajadores percibirán la remuneración correspondiente a ese día (por ser feriado pago) a valor hora común.