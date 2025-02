Intendencia de Montevideo aplica recortes en Cultura y el sindicato de TV Ciudad se declara en preconflicto

DEPARTAMENTALES "No se trata de estar a favor o en contra": Lema defiende su plan de cerrar TV Ciudad y el Casino Municipal

En el comunicado, el sindicato de TV Ciudad señala que los argumentos esgrimidos por las autoridades del canal refieren al "recorte presupuestal recientemente aplicado sobre las dependencias del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo".

Los trabajadores señalan que este "recorte" implicará que muchas personas queden "sin trabajo" o pasen a "realizar muy pocas horas mensuales de labor".

"Dichos trabajadores y trabajadoras desarrollan su tarea bajo la modalidad de jornalero, pero en los hechos, tienen establecida una relación de dependencia con el canal no formalizada, en tanto cumplen funciones de manera permanente en el tiempo bajo compromisos y acuerdos de palabra que, en algunos casos, se prolongan durante años y han sido parte del sostén de la programación del canal", afirman en el texto.

El sindicato también sostiene que se enteró con "menos de 20 días de antelación" de las decisiones, que los jornaleros tienen la "peor modalidad contractual" y que los recortes implican que se hayan disminuido las horas de "intérpretes de lengua de señas". Exigen, entonces, que se "conserven todos los puestos de trabajo".

La situación financiera de la Intendencia de Montevideo

_CDS9092_1.webp Fachada de la Intendencia de Montevideo Camilo dos Santos

A fines de 2024 el intendente Mauricio Zunino reconoció que la situación financiera de la comuna presentaba "dificultades", aunque dijo que no era "compleja", como la había presentado horas antes un informe del programa La Pecera, donde se había apuntado a problemas financieros que habían alcanzado a áreas tales como limpieza.

Por ese entonces Zunino había preferido no adelantar números ni si 2024 iba a cerrar con déficit o superávit, pero aseguró que para fines de enero o principios de febrero tendría el dato.

Más recientemente, en una entrevista con El País a principios de febrero, el intendente aseguró que el aspecto económico de la administración era "bueno", pero reconoció que le hubiese gustado contar con "más holgura". "No tenemos complicaciones", apuntó.

Consultado específicamente por las reducciones de gasto, en particular en Cultura, Zunino respondió que los ajustes eran parte del "manejo financiero habitual", pero que en Cultura no se trataba de algo "generalizado".

"Entendimos que había que bajar algunos espectáculos extranjeros", dijo entonces. Y negó que el departamento haya sido de los que tuvieron "mayores incrementos" en el gasto. "La derecha entiende que la cultura es un bien transable y factible de pagarse, por quien tiene disponibilidad, y que el Estado no debería generar esos bienes y servicios culturales para otro tipo de población. No es nuestra concepción. Nosotros creemos que la cultura es un proceso democratizador", subrayó en la entrevista.

El planteo de cerrar TV Ciudad

Martín Lema Foto: Leonardo Carreño

Con la situación financiera de la intendencia como trasfondo y la campaña departamental iniciada, el candidato a intendente Martín Lema (que competirá bajo el lema Coalición Republicana en representación del Partido Nacional) planteó el cierre de TV Ciudad.

"Los recursos destinados a TV Ciudad se van a destinar a obras", dijo el candidato en una entrevista con el programa Desayunos Informales (Canal 12), y agregó que el canal "no se tendría que tener" y "no va a tener recursos". También propuso cerrar el Casino Municipal.

El planteo de Lema le valió críticas del Frente Amplio, donde el candidato Mario Bergara (favorito en la interna) se mostró contrario al cierre. "Que exista para nosotros tiene un valor importante", dijo.

Más adelante, en una entrevista con El Observador, Bergara defendió el rol de TV Ciudad bajo el entendido de que debe haber "diversidad de voces" en el elenco mediático uruguayo.

"En la perspectiva periodística, no hay medio que no tenga algún sesgo. La clave es que haya muchos medios para que haya diversidad de voces (...) Y yo creo que en ese sentido TV Ciudad aporta", argumentó.

Sin embargo, se mostró partidario de revisar el perfil comercial de TV Ciudad, en términos de venta de publicidad. "Creo que hay margen para un trabajo en el terreno comercial de venta de publicidad, de promoción, etcétera, que no significa que eso involucre incidencia a nivel de los contenidos. No es comercializar TV Ciudad en el sentido de hacer la programación más comercial. Las definiciones de los contenidos pasan por otro lado, pero sí en la dinámica comercial que permita tener un canal cada vez más potente con mejores resultados. El objetivo de TV Ciudad, está claro, no es hacer plata", dijo.