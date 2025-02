Mario Bergara se opone al cierre de TV Ciudad y defiende su continuidad como medio público

"Soy partidario de que TV Ciudad continúe trabajando . Es un aporte a la comunidad de medios, con una programación específica vinculada a Montevideo que otros canales nacionales no necesariamente abordan", sostuvo.

ENTREVISTA Bergara sobre TV Ciudad: "No hay medio que no tenga algún sesgo, la clave es que haya diversidad de voces"

El candidato también destacó que el canal no solo informa, sino que difunde contenido cultural y educativo , cumpliendo un rol que, a su entender, no es replicado por otros medios .

La propuesta de Martín Lema de eliminar el canal se basa en la premisa de que "los fondos públicos no son infinitos" y que la Intendencia debe recortar gastos en áreas que "no son prioridad". Bergara, en cambio, defendió el canal como parte del ecosistema de medios en Uruguay y aseguró que su potencial gestión no contemplará su cierre.

"La constelación de medios de comunicación en el país debe tener diversidad de voces, y TV Ciudad cumple un rol importante en ese sentido", agregó.

Casino Municipal: abierto al debate

En contraste con su postura firme sobre TV Ciudad, Bergara se mostró más flexible en relación al Casino Municipal, el único bajo la órbita departamental. Si bien no planteó su cierre, dijo estar dispuesto a discutir su posible traspaso a la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía.

"Es un tema que hay que evaluar con diálogo, siempre salvaguardando los derechos de los trabajadores", afirmó.

Otros ejes de su campaña: limpieza y gestión de residuos

Más allá del debate sobre TV Ciudad, Bergara reconoció que la gestión de residuos es uno de los principales desafíos para la Intendencia, al ser el aspecto con mayor percepción negativa entre los montevideanos. Aunque descartó un enfoque privatizador, se mostró dispuesto a analizar diferentes modelos de recolección según las características de cada barrio.

También dijo estar abierto a evaluar el regreso de papeleras en plazas y espacios públicos, otro tema recurrente en el debate sobre la limpieza de la ciudad.