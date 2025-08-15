Cómo usar inteligencia artificial para jugar y aprender con los más chicos

Esta edición seguro es la más lúdica que he hecho hasta ahora. Quiero contarles a padres, abuelos, tíos, padrinos —o a cualquier persona cercana a un niño— cómo usar la IA para vincularse con los más chicos de la casa. Me refiero, sobre todo, a menores de 5 años aproximadamente.

Mi obsesión por entender estos sistemas (el otro día aprendí que es mejor expresarse así para no endilgarle un rol de “sujeto” a la IA, porque no lo es) me lleva a buscar aplicaciones muy utilizadas que me sirvan como padre de dos niñas.

En esta edición quiero mostrarte algunas funciones que acaban de salir y otras que podés aplicar de manera sencilla.

Una de las aplicaciones que más uso y recomiendo es sacarle una fotografía al peluche favorito de tu hija o hijo y pedirle a ChatGPT que cree una imagen para colorear. Sugiero hacerlo especialmente con esta herramienta porque con Gemini los resultados no son tan buenos.

Si te animás, podés añadir una foto de tu hijo (puede ser la misma o una aparte) y pedirle que cree una imagen de ambos juntos para colorear. Luego, imprimila. Me gusta esta idea porque combina un fin pedagógico con entretenimiento, y fomenta actividades compartidas en casa.

Con mi hija mayor, Julieta, pedimos generar stickers de sus dibujos favoritos y después armamos una especie de “coronas”. También podés pedirle que cree stickers a partir de fotografías tuyas con los niños y luego imprimirlos. Diversión asegurada.

Cuentos personalizados

Antes de contarte esta función, quiero revelarte una coincidencia que muestra la velocidad con la que evoluciona la IA.

Hace poco más de un mes tenía la idea de crear una web que, con solo una foto de un muñeco de un niño, generara un cuento con moraleja. Pensaba vincularme con imprentas interesadas. En Uruguay hay proyectos similares, como tucuento.com.uy, que son interesantes, pero escritos por un humano.

Se lo comenté a Franco Galeano, un uruguayo con una startup de IA, en una entrevista reciente. Conversamos sobre cómo los gigantes tecnológicos pueden dejar sin efecto una idea de un día para el otro al lanzar una función similar.

Y así pasó: la semana pasada Gemini lanzó Storybook, una IA a la que podés subir una foto y un texto, y te crea un cuento de 10 páginas impresionante. Incluso te ofrece un botón para reproducirlo con una narradora hecha con IA o para imprimirlo. (Franco me sugirió que igual siga adelante con mi proyecto).

julietachispitas

Me parece espectacularmente útil para transmitir la importancia de ciertas actividades necesarias para los niños, como lavarse los dientes (mirá este ejemplo), o para vincular a dos personajes (un niño con su mejor amigo). Puede generar ilustraciones en distintos estilos y ofrece resultados de gran calidad.

Storybook está en fase experimental, por lo que puede presentar algunos errores.

Cortos hechos con IA y voces que hacen de títeres

Esta IA no es nueva; ya tiene un año. Aunque los resultados no son perfectos, para ser de las primeras en su tipo es muy buena. La propia herramienta aclara que está en fase beta. Este fue el resultado.

El usuario puede crear un cuento gratuito; después debe comprar créditos para continuar. Longstories.ai es una plataforma para generar cuentos personalizados con IA. El primer paso es elegir un universo, que define el estilo, tono y ambientación de la historia.

Luego se eligen los personajes. Podés usar los que vienen predefinidos o seleccionar “No Characters” para que la IA los invente. Con esas dos elecciones, la plataforma arma un relato adaptado al mundo y protagonistas elegidos.

Otra opción sencilla es pedirle a ChatGPT que cree letras de canciones infantiles divertidas y luego producirlas en Suno, la IA que genera canciones. El resultado suena prácticamente humano.

También probé en su momento (aunque con menos éxito) hacer una obra de títeres usando el modo de voz de ChatGPT, pidiéndole que actuara como un personaje. Así, ante algo que yo dijera, respondía como ese personaje.

Sea como sea, la IA puede abrir nuevas oportunidades si sabemos qué herramientas existen. Si probás alguna otra, escribime.

