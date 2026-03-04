Descubren el factor sanguíneo que trajo Europa con la conquista a América: no existía este tipo en el continente, ¿cuál es?

Con 100 mil muestras recolectadas en México , la pesquisa buscó trazar el mapa genético del continente y aportar datos para la investigación en salud.

De acuerdo a los resultados publicados por oriGen , aproximadamente el 5% de la población mexicana tiene factor RH negativo , mientras que en España la proporción ronda el 9%. Sin embargo, entre personas con alta ancestría indígena, ese guarismo desciende a cero.

El dato sugiere que el RH negativo no formaba parte de las poblaciones originarias antes de la conquista y que su presencia en América estaría asociada a la llegada de europeos.

La iniciativa nació a partir de una inquietud: durante décadas, los grandes estudios genómicos globales avanzaron con escasa representación de poblaciones mexicanas y latinoamericanas. Según explicaron sus impulsores, este escenario generó brechas en la aplicación de tratamientos médicos desarrollados en Estados Unidos o Europa, que no siempre producían los mismos resultados debido a diferencias genéticas no estudiadas en profundidad.

¿Cómo se realizó el estudio que descubrió el factor sanguíneo europeo que trajo la cosquista a América?

El trabajo inicial de oriGen partió con mil muestras, luego 10 mil y más tarde con 20 mil. Finalmente, el equipo concluyó que una contribución significativa requería alcanzar las 100 mil. El objetivo se cumplió en dos años, incluso antes de lo previsto.

Para lograrlo, el equipo encabezado por el Dr. Guillermo Torre Amion, el Dr. Pablo Antonio Kuri Morales y el Dr. Víctor Treviño Alvarado recorrió 18 ciudades seleccionadas estratégicamente, todas con presencia del Tecnológico de Monterrey o de instituciones vinculadas como TecMilenio. La distribución fue proporcional a la población de cada ciudad: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara concentraron el mayor volumen, bajo un esquema de selección aleatoria que alcanzó el nivel de manzana.

"No existe un único gen mexicano, sino una distribución de variantes genéticas que reflejan una amplia mezcla, principalmente de origen americano (de pueblos originarios) y europeo", precisó el Dr. Víctor Treviño Alvarado, director científico de oriGen, en diálogo con Ticmas.

En la misma línea, sumó: "Hoy, gracias a oriGen y a otros estudios, sabemos que en México hay una gran diversidad de mezcla".

Desde el grupo de investigadores, destacaron además que, gracias a los datos obtenidos, se podrán delinear mapas de salud. Según Treviño Alvarado, ya se realizaron análisis preliminares sobre hipertensión que permiten identificar variaciones regionales. "Nuestros primeros datos indican que San Luis Potosí tiene el mayor índice de hipertensión del país. ¿Es esto un artefacto? ¿Es real? Hay que ir un poco más a fondo, pero sí somos capaces, con oriGen, de crear estos mapas de salud", afirmó.

El investigador sostuvo que la difusión de resultados a través de publicaciones científicas permitirá que tomadores de decisiones y especialistas en salud pública formulen propuestas basadas en evidencia. "Supongo que, a través de publicaciones científicas serias y con rigor, exploradas desde distintos ángulos y por distintos investigadores, los tomadores de decisiones podrán actuar", concluyó.