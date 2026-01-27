Francia impulsa una ley para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años

Macron tiene una gran oportunidad para "construir Europa" en los próximos cinco años. AFP

La Asamblea Nacional de Francia aprobó elementos clave de un proyecto que prohibiría el acceso a redes sociales a menores de 15 años .

El texto, aprobado por 116 a 23 , pasará ahora al Senado para su tratamiento. Si se aprueba, adolescentes menores de 15 no podrían usar redes como Snapchat, Instagram y TikTok .

El debate se enmarca en una tendencia de restricciones a redes para niños y adolescentes debido a la creciente sobre daños en la salud mental.

Tras el voto, el presidente Emmanuel Macron calificó la decisión como “un paso mayor” . En redes, pidió acelerar el proceso para que rija “tan pronto como el próximo año escolar”. El nuevo año escolar en Francia comienza el 1° de septiembre . Macron escribió: “Nuestros cerebros de niños no están en venta” .

La diputada Laure Miller, impulsora del proyecto, dijo a Le Monde: “Con esta ley pondremos un límite claro en la sociedad”. También sostuvo: “Las redes sociales no son inofensivas”.

Miller afirmó que las redes “prometieron unir” y “terminaron separando”. Añadió que “prometieron informar” y “nos saturaron de información”.

Macron había dicho el mes pasado: “No podemos dejar la salud mental y emocional de nuestros niños en manos de personas cuyo único propósito es ganar dinero con ellos”.

Qué prevé la ley y cómo se aplicaría

El texto establece que el regulador estatal de medios elaboraría una lista de redes sociales consideradas dañinas. Esas plataformas quedarían directamente prohibidas para menores de 15.

También se prevé otra lista de sitios “menos dañinos”. En esos casos, el acceso sería posible solo con autorización explícita de los padres.

El proyecto incorpora una cláusula para prohibir el uso de teléfonos móviles en liceos. Esa restricción ya rige en escuelas junior y en centros de educación media inferior.

Si la ley avanza, Francia deberá definir el mecanismo de verificación de edad. El país ya aplica un sistema para que mayores de 18 acrediten edad al acceder a pornografía en línea.

La propuesta fue redactada a fines del año pasado por Miller. La diputada presidió una comisión parlamentaria sobre efectos psicológicos de TikTok y otras redes.

En paralelo, el gobierno recibió el mandato de elaborar su propia legislación. Esto ocurrió después de que Macron decidiera hacer del tema un eje de su último año de mandato.

El presidente quedó relegado de la política interna tras las elecciones legislativas de 2024, convocadas por él, que dejaron un parlamento sin mayorías claras.

El proyecto se convirtió en una oportunidad para buscar apoyo público. En un tramo, el impulso sufrió tensiones entre Macron y su ex primer ministro Gabriel Attal. Miller integra el partido de Attal, según el texto. Finalmente, el gobierno se alineó detrás del proyecto impulsado por la diputada.

El proyecto se espera que pase por el Senado en el próximo mes. Macron dijo que pidió al gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu un procedimiento rápido.

Ese procedimiento permitiría una sola lectura en cada cámara. Sin esa vía, el texto podría quedar atrapado por el atraso legislativo ligado a dificultades para aprobar el presupuesto. La iniciativa ya debió ser reescrita por observaciones del Consejo de Estado. Ese organismo revisa borradores para verificar su adecuación al derecho francés y europeo.

En 2023 se había propuesto una prohibición similar. Según el texto, esa norma quedó inoperable después de fallos judiciales que consideraron que violaba el derecho europeo.

Qué dice la Comisión Europea

Francia tiene derecho a prohibir las redes sociales, afirmó este martes la Comisión Europea, a quien competerá hacer que la medida se aplique.

"Sí, las autoridades francesas tienen derecho a instaurar una mayoría [de edad] digital dirigida a todos sus ciudadanos", declaró a la prensa Thomas Regnier, portavoz del Ejecutivo europeo.

"Las grandes plataformas en línea tienen la obligación de respetar la legislación nacional, pero asegurarse de que [la iniciativa] es aplicable y de que han puesto en marcha dispositivos de verificación de edad adecuados es una prerrogativa de la Comisión", agregó Regnier.

Si al final se adoptara la ley y fuera conforme a la legislación europea, "la Comisión se encargará de que las grandes plataformas la apliquen", indicó el vocero, que recordó que varios países europeos, incluida Francia, están probando una aplicación para comprobar la edad de los internautas.

Las pruebas deberían terminar antes de que finalice el año.

