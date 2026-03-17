Google, Meta y Microsoft firman un nuevo acuerdo para combatir las estafas online de manera conjunta

Las principales empresas tecnológicas , entre ellas Google, Meta y Microsoft, han firmado el llamado 'Acuerdo de Servicios Online contra Estafas' para combatir las amenazas y el contenido engañoso en sus plataformas y aplicaciones.

El acuerdo tiene como objetivo "establecer las directrices sobre cómo colaborarán las empresas para hacer frente a los estafadores online" , así como "impulsar una respuesta conjunta del sector junto a gobiernos, fuerzas del orden, ONG y otras entidades" , según el acuerdo, compartido por Google en su blog.

Concretamente, Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI, Adobe, Match Group, Pinterest, Levi Strauss & Co y Target se han comprometido a compartir información sobre las actividades fraudulentas que se llevan a cabo en los servicios que ofrecen y también sobre cómo poder detectarlas y prevenirlas .

"Como industria, unificaremos nuestras capacidades colectivas, compartiremos información sobre amenazas y coordinaremos las defensas para combatir a los estafadores globales", ha detalaldo Google.

Entre el resto de medidas que contempla el acuerdo se encuentran implementar nuevas herramientas de prevención, incluidos sistemas de inteligencia artificial (IA), para detectar el fraude con mayor rapidez y eficacia; una verificación más rigurosa de las transacciones económicas dentro de las plataformas; y proporcionar canales de denuncia para las víctimas.

No obstante, las empresas firmantes han matizado que el acuerdo es un "cojunto de principios y medidas de carácter voluntario", por lo que no se sancionarán a aquellas empresas que lo incumplan.

La firma llega en el marco de la Cumbre Global contra el Fraude de Naciones Unidas, que se celebra los días 16 y 17 de marzo en Viena (Austria) para abordar los retos que suponen este tipo de amenazas.

Este nuevo acuerdo es consecuencia también de los continuos avances de las empresas tecnológicas en materia de ciberseguridad. Por ejemplo, Meta denunció a una serie de anunciantes fraudulentos en Brasil y China el pasado mes de febrero, y está probando nuevas alertas en Facebook, WhatsApp y Messenger frente solicitudes de amistad sospechosas y chats con contenidos fraudulentos.

Europa Press