Qué sabemos sobre los terremotos en Uruguay: realizan el primer resumen sísmico nacional

Un grupo de investigadores del Observatorio Geofísico del Uruguay (OGU) publicó el primer resumen integral sobre la actividad sísmica en el país. El artículo se titula "Summary of the intracontinental seismicity of Uruguay" y fue escrito por Leda Sánchez Bettucci, Martín Rodríguez Kacevas, Hernán Castro, Judith Loureiro Olivet y Enrique Latorres.