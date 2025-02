Cómo los tuits antiguos de Karla Sofía Gascón afectan a la película Emilia Pérez de cara a los premios Oscar

El formato "Fab Five" rescata a cinco ganadores anteriores de una categoría para rendir homenaje a los nominados de ese año. Getty Images

La actriz ha publicado varias declaraciones desde entonces, alegando estar "profundamente apenada por aquellos a quienes he causado dolor", a lo que agregó que no es racista y que muchos de sus comentarios han sido sacados de contexto.

Gascón, que ha desactivado su cuenta de X, afirmó en su última declaración en Instagram la semana pasada que ha estado en una "montaña rusa de emociones".

"Qué casualidad que llevo 9 meses intentando mandar un mensaje de esperanza al mundo y justo hace tres días, casualmente, soy la peor persona del mundo", añadió.

En sus tuits antiguos, Gascón hacía comentarios sobre el Islam, George Floyd y la diversidad en los Oscar.

Netflix no ha hecho comentarios públicos (BBC News contactó a la plataforma de streaming para este artículo) pero la compañía ha hecho cambios en la campaña de promoción en los últimos días.

Los carteles

En esta época del año, los estudios cinematográficos producen anuncios destinados a que una película en particular sea más visible para los jurados de los premios.

En el momento de su estreno, el filme ya tuvo un primer impulso promocional dirigido al público para lograr grandes cifras de taquilla o streaming.

Pero los llamados anuncios "para su consideración" (FYC, por sus siglas en inglés) que se emiten durante la temporada de premios tienen como objetivo específico atraer la atención del jurado en las categorías donde la película ha sido nominada en eventos como los Bafta y los Oscar.

Antes, Gascón aparecía de forma destacada en el material publicitario de Netflix, que recordaba a los votantes su nominación a mejor actriz principal.

Pero un cartel actualizado de FYC publicado el lunes eliminaba casi por completo a Gascón y, en su lugar, destacó a sus coprotagonistas Zoe Saldaña y Selena Gomez.

"El cambio sugiere que Netflix está tratando de minimizar las contribuciones de Gascón para que la polémica en torno a sus comentarios no eclipse la película o el trabajo de sus coprotagonistas y colaboradores", sugiere Clayton Davis, de Variety.

La entrevista de CNN

Getty Images Gascón ha publicado varias declaraciones desde que salieron a la luz los tuits.

Gascón ha publicado varias declaraciones sobre esta controversia en los últimos días, principalmente a través de sus cuentas de redes sociales, aunque también dio una emotiva entrevista de una hora a CNN en Español.

Según fuentes, Gascón dio la entrevista sin la participación o el acuerdo del equipo de relaciones públicas de la película.

The Hollywood Reporter aseguró haber tenido conocimiento de que la actriz "organizó la entrevista por su cuenta sin la participación de nadie que trabajara en la película, que fue distribuida por Netflix".

El hecho de que esta información haya llegado a los periodistas estadounidenses sugiere que Netflix no solo se está distanciando de Gascón, sino que el propio equipo de relaciones públicas de la plataforma de streaming podría no haber aprobado que se concediera dicha entrevista.

Excluida de eventos

Getty Images Los miembros del elenco de la película habían asistido juntos previamente a eventos como los Globos de Oro.

Gascón tenía previsto aparecer en varios eventos a lo largo de la próxima semana.

Entre ellos estaban el almuerzo de los Premios AFI, los Premios Critics Choice, los Premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, los Premios del Sindicato de Productores de Estados Unidos y el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara.

Sin embargo, ahora no se espera que la actriz se presente en alguno de ellos.

Y eso no es todo: según Variety, Netflix y el equipo de relaciones públicas de la película han dejado de hablar directamente con Gascón y solo se comunican con ella a través de un agente.

La publicación también informó de que la plataforma "ya no cubre los gastos de sus viajes a las distintas entregas de premios ni su estilismo para apariciones en estos eventos".

Queda por ver si Gascón asistirá a los Oscar, que están programados para el 2 de marzo.

¿Cómo podría afectar esto a las coprotagonistas de Gascón?

Getty Images La coprotagonista de Gascón, Zoe Saldaña, es la favorita para ganar el premio a la mejor actriz de reparto.

Emilia Pérez, un musical en español sobre un capo de la droga mexicano que cambia de género, recibió 13 nominaciones al Oscar, aunque no se esperaba necesariamente que fuera el gran ganador de la noche.

Afronta una dura competencia en varias categorías, incluida la de mejor película, aunque sí parte como favorita en algunas en particular, como mejor canción original y mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña.

Se pensaba ampliamente que Saldaña se llevaría el trofeo, no solo por su aclamada actuación sino también por la consideración del jurado a sus papeles en éxitos de taquilla como Avatar y las películas de Marvel.

Después de que salieran a la luz los tuits, Saldaña afirmó: "Me pone muy triste porque no apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo".

"Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que fueron parte, que son parte, de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión y colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y simplemente me entristece", agregó.

El domingo, Saldaña aprovechó su discurso en los Premios del Círculo de Críticos de Londres para pedirle a la audiencia que fuera "abstracta con su idea de redención".

Los miembros del jurado de los Oscar y los expertos en premios estarán atentos a los próximos eventos, como los Premios de Cine Bafta y los Premios SAG, para ver si Saldaña sigue siendo la favorita.

Getty Images El director de la película, Jacques Audiard, también se ha distanciado de Gascón.

Por su parte, el director Jacque Audiard declaró a Deadline que ha evitado ponerse en contacto con Gascón porque "en este momento necesita espacio para reflexionar y asumir la responsabilidad de sus acciones".

"Muy lamentablemente, está ocupando todo el espacio, y eso me pone muy triste", dijo.

"Es muy difícil para mí recordar el trabajo que hice con Karla Sofía: la confianza que compartimos, la atmósfera excepcional que teníamos en el set que realmente se basaba en la confianza", añadió.

"Y cuando tienes ese tipo de relación y de repente lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, por supuesto que esa relación se ve afectada. Es como si cayeras en un hoyo. Porque lo que dijo Karla Sofía es inexcusable", sentenció.

En cuanto a Emilia Pérez, la polémica podría hacer que sus posibilidades de ganar el premio a la mejor película sean mucho menores, particularmente en un año en el que no hay una favorita destacada para el galardón principal.

¿Qué pasa con el formato de los Oscar "Fab Five"?

Getty Images El formato "Fab Five" rescata a cinco ganadores anteriores de una categoría para rendir homenaje a los nominados de ese año.

A muchos fanáticos del cine les encanta el formato llamado "Fab Five", que se ha empleado en algunas ceremonias recientes de los Oscar.

En este formato, cinco ganadores anteriores de una categoría en particular suben al escenario para entregar el mismo premio a la nueva ganadora.

Por ejemplo, el año pasado, Emma Stone recibió el trofeo a la mejor actriz de manos de las anteriores premiadas Michelle Yeoh, Jennifer Lawrence, Sally Field, Jessica Lange y Charlize Theron.

Tradicionalmente, este formato consiste en que cada uno de los ganadores anteriores pronuncie un breve discurso, rindiendo homenaje a los nominados actuales antes de revelar al ganador.

Sin embargo, se ha adelantado que la Academia ya no hará esto en las categorías de actuación este año, lo que significa que no se pedirá a ninguna actriz que elogie la actuación de Gascón desde el escenario.

Pese a las especulaciones, la decisión parece no haber sido motivada por la reciente controversia.

Variety indicó que la Academia decidió abandonar el formato de los cinco mejores actores hace varias semanas, antes de que salieran a la luz los tuits, y en su lugar lo está utilizando en diferentes categorías este año, como la de mejor director.

