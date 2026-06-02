Comunicado de General Motors de Uruguay S.A

General Motors de Uruguay S.A., (GMU) con el fin de salvaguardar la seguridad y satisfacción de sus clientes, convoca a los propietarios de vehículos Chevrolet Spin MY 2013-2018, para que contacten de inmediato a la red de concesionarios Chevrolet para programar la instalación de un sellador en la rejilla de entrada de aire situada debajo del parabrisas del vehículo y evitar la potencial filtración de agua en el compartimiento del motor.

Chevrolet Spin 2014 9BGJC7500EB103026 a 9BGJC7500EB287865

Chevrolet Spin 2015 9BGJC7500FB102319 a 9BGJC7500FB132672

Chevrolet Spin 2016 9BGJC7560GB104902 a 9BGJC7560GB180806

Chevrolet Spin 2017 9BGJC7560HB155550 a 9BGJC7560HB183128

Chevrolet Spin 2018 9BGJE7560JB100158 a 9BGJE7560JB136968

Defecto: Se ha constatado una potencial filtración de agua en el compartimiento del motor, a través de la rejilla de entrada de aire ubicada en la región debajo del parabrisas que, en condiciones extremas, puede llegar a la caja de fusibles y relés en el compartimiento del motor.

Riesgo: Esta condición puede generar un cortocircuito eléctrico con posibilidad de accionamiento involuntario del motor de arranque, ya que, en caso de vehículos equipados con transmisión manual, estando ésta acoplada, generaría su movimiento de forma involuntaria. El sobrecalentamiento derivado de los sucesivos intentos de arranque podría provocar un incidente térmico en el compartimiento interior del motor. Riesgo de incendio y accidente.

Solución: GMU convoca nuevamente a los propietarios de los vehículos en cuestión para que -previa concertación de visita, y preventivamente- concurran al Concesionario o Taller autorizado Chevrolet de su preferencia, a los fines de que gratuitamente se instale un sellador adicional en la rejilla de entrada de aire situada debajo del parabrisas. En caso de que su vehículo Chevrolet haya sido vendido a otra persona, GMU le solicita tenga a bien comunicarse con algún concesionario Oficial Chevrolet para proporcionar el nombre, dirección, teléfono y correo electrónico de dicha persona.

El teléfono para consultar cualquier duda sobre esta comunicación es el 0800-24389 del Centro de Atención al Cliente Chevrolet.