Con el primer show de drones en la rambla de Montevideo, Tigo desembarcó en Uruguay

Con un evento masivo en la rambla de Montevideo, a la altura de Kibón y Trouville, Tigo oficializó su llegada a Uruguay, marcando el inicio de una nueva etapa en el mercado de las telecomunicaciones. La compañía, propiedad de Millicom, sustituye a Movistar tras la adquisición de sus operaciones y anunció un ambicioso plan de inversión de US$ 600 millones en los próximos cuatro años.

La presentación reunió a autoridades de gobierno —entre ellas el presidente Yamandú Orsi —, ejecutivos regionales y locales, clientes y colaboradores, en una puesta que combinó tecnología y espectáculo, con un show de drones como uno de los momentos destacados de la noche.

Desde la compañía, el CEO regional, Marcelo Benítez, destacó el proceso previo al lanzamiento. “Han sido seis meses de trabajo intenso enfocado en fortalecer la red, mejorar la experiencia de nuestros clientes y sentar las bases de lo que hoy comienza” , señaló. En ese sentido, remarcó que Uruguay fue elegido para liderar el lanzamiento en la región , en una competencia interna con otros países.

Benítez subrayó además el valor estratégico del país: “Uruguay se destaca por su estabilidad, su seguridad jurídica y su previsibilidad. La infraestructura digital es clave para el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades, y esa es nuestra misión”.

DSC00749 Marcelo Benítez, CEO regional de Tigo.

Más que un cambio de marca: transformación operativa

Por su parte, Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay, puso el foco en la transformación operativa que implica el desembarco de la marca. “Lanzar Tigo es mucho más que cambiar un logo. Es cambiar la forma en la que operamos, invertimos y nos relacionamos con nuestros clientes”, afirmó.

DSC00780 Fernando Montoya, CEO de Tigo Uruguay.

Entre los principales anuncios, destacó la modernización de dos tercios de la red en los últimos seis meses y el compromiso de alcanzar cobertura 5G en todo el país en los próximos cuatro años. Además, adelantó una expansión hacia el interior, con foco en mejorar la conectividad en zonas rurales y generar empleo local.

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La estrategia de la compañía se apoya en cuatro pilares: red, clientes, producto y desarrollo de comunidades. En este último punto, Montoya anunció la implementación del programa “Conéctate Seguro”, orientado a promover el uso responsable de la tecnología entre niños, docentes y familias, con foco en ciberseguridad y prevención del ciberacoso.

Nueva propuesta comercial y foco en la experiencia

Desde el frente comercial, Valentina Lamas, Directora B2C de Tigo, explicó que la propuesta buscará simplificar la experiencia del usuario y ofrecer mayor flexibilidad. “Queremos llevar la experiencia del cliente a otro nivel, con una oferta más simple y atractiva”, sostuvo.

Entre las novedades, destacó nuevos chips prepago con roaming en América, planes pospago con gran volumen de datos y beneficios como WhatsApp gratuito a nivel global. “Apuntamos a quienes buscan independencia y estar siempre conectados, con propuestas adaptadas a distintas necesidades”, agregó.

Señal de confianza en el país

Durante el evento, Orsi destacó el impacto de este tipo de inversiones en el posicionamiento de Uruguay. “Cuando se mencionaba la posibilidad de una operación importante de negocio, el mensaje no solo era de un acuerdo entre privados, sino una señal fuerte de confianza en Uruguay”, mencionó.

DSC00796 Presidente Yamandú Orsi.

El mandatario subrayó además que estas decisiones son resultado de años de construcción institucional: “Ese tipo de señales nos reconfortan y muestran que tantos años de políticas de sentido común han permitido que muchos reconozcan en Uruguay un país con estabilidad”.

Con presencia en 12 países de América Latina, Tigo inicia su operación en Uruguay con una apuesta de largo plazo, enfocada en la expansión de la infraestructura digital y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas. En esa línea, Benítez afirmó que “esto es solo el comienzo” y remarcó que la compañía llegó “para quedarse y crecer junto al país”.