/ Cultura y Espectáculos / CANAL 4

El desastre derretido de Anto Lima y la sorpresa de Federico Paz: lo que marcó el primer programa de Bake Off Famosos en Canal 4

El certamen gastronómico de Canal 4 comenzó este miércoles con un desafío que hizo sufrir a varios de los primeros ocho participantes

4 de septiembre 2025 - 13:07hs
Bake Off Anto Lima Jimena Sabaris
Canal 4

Este miércoles, Canal 4 estrenó finalmente la nueva edición de su reality de gastronomía, Bake Off Uruguay. Si bien el programa ha tenido otras temporadas en el pasado, esta —la cuarta— tiene la particularidad de ser la primera que pone a famosos uruguayos en busca del título del maestro pastelero.

En su primer programa —que conduce Jimena Sabaris y se emite lunes y miércoles a las 21—, Bake Off Famosos comenzó con un desafío vinculado a una fiesta de cumpleaños. Ocho de los 16 famosos que integran la lista de participantes tuvieron que preparar cupcakes de vainilla con chispas de chocolate y crema de manteca de chocolate en una hora.

En este primer desafío, los contendientes fueron la influencer Vale Sulca, la exboxeadora Cecilia Comunales, el músico Horacio Rubino, la modelo e influencer Anto Lima, el exfutbolista Richard "Canguro" Porta, el periodista Federico Paz, la comunicadora Laura Martínez y la exGran Hermano Rosina Beltrán.

Los que más "sufrieron" el desafío fueron Rubino y Lima. El primero tuvo que recomenzar luego de fracasar en la receta, y la segunda presentó sus cupcakes derretidos y con un aspecto poco apetitoso.

Embed

El que terminó sorprendiendo al jurado que integra Hugo Soca y Leticia Copiz fue Paz, que conquistó los paladares "a ciegas" con su preparación. En segundo lugar quedó Comunales y cerró el podio Richard Porta. Federico Paz, además, se aseguró la inmunidad para el próximo desafío creativo.

Embed

Anto Lima, que quedó última en el primer programa, se rio de su preparación con ironía. “Si no soy primera, quiero ser última”, aseguró.

Bake Off Famosos completará su arranque el próximo lunes a las 21 con el estreno de los otro ocho participantes restantes: Pablo Arnoletti, Ana Inés Martínez, Guillermo Lockhart, Lola Moreira, Evita Luna, Carlos "Bocha" Pintos, Rodrigo Suárez y Emilia Díaz.

Canal 4 Bake Off Anto Lima Federico paz

