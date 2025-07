El hermano de Noel y Liam Gallagher, líderes de la banda Oasis, fue acusado de violación

Paul Gallagher (de 59 años) ha sido acusado de violación, agresión sexual, estrangulación y amenazas de muerte contra una mujer, informó un portavoz de la Policía Metropolitana, confirmando una información del periódico The Telegraph.

La banda, que se originó en la ciudad de Manchester, se convirtió en una una de las más famosas y exitosas bandas en la historia de la música popular en Reino Unido. Desde principios de julio se encuentran en una gira internacional con entradas agotadas.

Oasis Liam Gallagher Noel Gallagher Liam y Noel Gallagher, miembros del grupo Oasis, durante un concierto en el Festival Internacional de Benicasim en 2005 JOSE JORDAN / AFP

Un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam, Paul Gallagher creció con ellos en Manchester. Autor del libro Brothers: From Childhood to Oasis — The Real Story, nunca formó parte de Oasis y comparecerá ante el tribunal de Westminster en Londres el 27 de agosto.

Con información de AFP