Es oficial: así se verán los Beatles en las cuatro películas simultáneas que prepara Sam Mendes para 2028

Es uno de los proyectos más ambiciosos, polémicos y peculiares que tendrá por delante Hollywood en los próximos años: el director inglés Sam Mendes se puso al hombro la tarea de hacer cuatro películas de los Beatles, una por cada integrante de la banda, que se estrenarán en simultáneo en abril de 2028.

La noticia se conoce hace tiempo, y los actores que encarnarán a los icónicos fab four también —Paul Mescal será Paul McCartney, Barry Keoghan será Ringo Starr, Harris Dickinson será John Lennon y Joseph Quinn será George Harrison—, pero lo que en las últimas horas se conoció es como se verá cada uno de esos actores en sus roles.

Las imágenes primero se filtraron a partir de una serie de capturas difundidas en un evento especial en Inglaterra, pero este viernes fueron oficializadas con mejor calidad en las redes sociales de la banda y también en cada uno de los perfiles de sus miembros.

En las imágenes se puede ver a los actores en sus roles, pero también un pequeño detalle que ha hecho discutir a los fanáticos: cada una de las imágenes representa un período diferente de la banda, lo que lleva a preguntarse si las películas contarán toda la carrera de sus cuatro miembros, o cada una de ellas estará circunscripta a una etapa determinada.

Beatles Sam Mendes (5)

Beatles Sam Mendes (2)

Beatles Sam Mendes (4)

