Cultura y Espectáculos / BEATLES

Es oficial: así se verán los Beatles en las cuatro películas simultáneas que prepara Sam Mendes para 2028

Las cuatro películas estarán dirigidas por el británico Sam Mendes y tendrán a cuatro estrellas en los papeles principales

30 de enero 2026 - 12:08hs
Beatles Sam Mendes

Es uno de los proyectos más ambiciosos, polémicos y peculiares que tendrá por delante Hollywood en los próximos años: el director inglés Sam Mendes se puso al hombro la tarea de hacer cuatro películas de los Beatles, una por cada integrante de la banda, que se estrenarán en simultáneo en abril de 2028.

La noticia se conoce hace tiempo, y los actores que encarnarán a los icónicos fab four también —Paul Mescal será Paul McCartney, Barry Keoghan será Ringo Starr, Harris Dickinson será John Lennon y Joseph Quinn será George Harrison—, pero lo que en las últimas horas se conoció es como se verá cada uno de esos actores en sus roles.

Las imágenes primero se filtraron a partir de una serie de capturas difundidas en un evento especial en Inglaterra, pero este viernes fueron oficializadas con mejor calidad en las redes sociales de la banda y también en cada uno de los perfiles de sus miembros.

Parada 30 de la playa Brava de Punta del Este

La cadena de vida que salvó a Lucas: el "milagro" de La Paloma y la organización espontánea que desafió los pronósticos

Paulinho Moska y Juana Molina se presentan en el Festival Medio y Medio
MÚSICA

Juana Molina y Paulinho Moska abren la grilla de febrero en Medio y Medio: cuándo y cómo comprar las entradas

En las imágenes se puede ver a los actores en sus roles, pero también un pequeño detalle que ha hecho discutir a los fanáticos: cada una de las imágenes representa un período diferente de la banda, lo que lleva a preguntarse si las películas contarán toda la carrera de sus cuatro miembros, o cada una de ellas estará circunscripta a una etapa determinada.

Quiénes son los actores que interpretarán a los Beatles en el cine

  • El irlandés Paul Mescal, nominado al Oscar por la película Aftersun y conocido también por su papel en la serie Normal people, así como por Gladiador II y por la actualmente nominada al Oscar Hamnet, encarnará a su tocayo, Paul McCartney.

    Beatles Sam Mendes (5)
  • Harris Dickinson, protagonista de El triángulo de la tristeza y de Babygirl: deseo prohibido, será por su parte el responsable de ponerse en la piel de John Lennon.
    Beatles Sam Mendes (2)
  • Barry Keoghan (Dunkerque, Los espíritus de la isla, Saltburn) será quien interprete al baterista, Ringo Starr.
    Beatles Sam Mendes (4)
  • Por su parte, el papel de George Harrison quedó en manos del británico Joseph Quinn, que se hizo conocido por encarnar al metalero Eddie en Stranger Things, y el universo Marvel interpretando a Antorcha Humana en la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos.
Beatles Sam Mendes (3)
