De un muelle a 300.000 m²: la historia detrás de los 40 años de Murchison Uruguay

Cuatro décadas atrás, Murchison Uruguay comenzó su historia moviendo contenedores en el puerto. Hoy, mueve mucho más que eso: gestiona cadenas logísticas completas, conecta sectores estratégicos y se consolida como un referente nacional. Su 40° aniversario fue más que una celebración; fue una mirada al camino recorrido y a los nuevos horizontes que ya empieza a trazar.

El festejo en el histórico Club Uruguay reunió a más de 200 invitados entre clientes, colaboradores y autoridades , en una noche que combinó emoción, reconocimiento y visión de futuro. Hubo recuerdos de los primeros años, homenajes a quienes acompañaron cada etapa y un mensaje claro: el crecimiento de la empresa es el resultado de un equipo que nunca dejó de apostar por el país y por la innovación.

La empresa, que forma parte del Grupo Murchison —una compañía con casi un siglo de operaciones portuarias en Argentina—, desembarcó en Uruguay en 1985. Desde entonces, ha protagonizado un crecimiento sostenido que la posicionó como un actor clave en el sector logístico nacional, ampliando sus operaciones desde los servicios portuarios hasta convertirse en un proveedor integral de soluciones logísticas.

Hoy, la compañía cuenta con un parque logístico de 300.000 metros cuadrados que incluye dos centros de distribución y la plataforma automotriz más grande del país. A ello se suman sus servicios de comercio exterior, una flota de transporte especializada y, recientemente, la incorporación de un nuevo depósito con cámara de temperatura controlada, ampliando su capacidad de respuesta a sectores estratégicos como el alimentario y farmacéutico.

En diálogo con El Observador, Roberto Murchison, presidente del Grupo Murchison, destacó el valor que tiene la operación uruguaya dentro del grupo:

Uruguay es la plaza más grande que tenemos fuera de Argentina, y la que nos ha fortalecido internacionalmente. Estamos muy contentos de celebrar estos 40 años con todos los que han sido parte del camino

El evento fue conducido por Diego Delgrossi, quien combinó humor y anécdotas para repasar momentos clave de la historia de la compañía. Entre los invitados estuvieron presentes autoridades nacionales, el CEO del Grupo Murchison, Alejandro Van Thillo, y miembros de la familia Murchison, junto a clientes y colaboradores que acompañaron el crecimiento de la empresa durante estas cuatro décadas.

Alejandro Van Thillo, CEO de Grupo Murchison Uruguay.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento a Juan Carlos de León, ex gerente general de Murchison Uruguay, por sus 40 años de trayectoria en la empresa, símbolo del compromiso y la identidad de la organización.

“Queremos agradecerles por la confianza. Tenemos muchos clientes de muchos años y eso se valora doblemente. También a los empleados, por el esfuerzo de cada día y por acompañarnos durante tanto tiempo”, señaló el presidente.

Con la solidez que le da su historia y el impulso de una nueva generación de liderazgos, Murchison Uruguay se prepara para seguir creciendo. La incorporación de tecnología, la expansión de sus servicios y la apertura a nuevos mercados marcan el rumbo de una compañía que, fiel a su esencia, continúa moviendo horizontes y fortaleciendo la logística nacional.