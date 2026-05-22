Del usado al estreno: la propuesta inmobiliaria que promete agilizar la venta y compra de vivienda

La desarrolladora Kopel Sánchez y la firma inmobiliaria Propicks lanzaron “Movimiento Inmobiliario” , una propuesta que apunta a facilitar el proceso de vender una propiedad usada para acceder a un apartamento nuevo , todo dentro de una misma operación y con una única comisión.

La iniciativa funciona bajo un esquema inspirado en el mercado automotor: entregar un usado para acceder a uno nuevo. En este caso, Propicks se encarga de comercializar la propiedad del cliente —ya sea una casa, apartamento, terreno o incluso un galpón— y, con esa venta, el usuario puede invertir en una unidad a estrenar desarrollada por Kopel Sánchez.

“El valor que tiene es la simplicidad porque le damos a las personas la oportunidad de poder vender su propiedad con Propicks, para acceder a una nueva con Kopel Sánchez, sin las complicaciones que tiene hacer dos operaciones por separado. Todo fluye en un solo proceso, que ayuda a ahorrar tiempo, dinero y se asegura estar bajo la atención y manos expertas” , señaló Martín Peñalva , director de Propicks.

Reducir la incertidumbre al cambiar de vivienda

La propuesta también apunta a reducir la incertidumbre que muchas veces genera el proceso de vender una propiedad y, al mismo tiempo, encontrar una nueva oportunidad de vivienda o inversión.

En ese sentido, Fabián Kopel, cofundador de Kopel Sánchez, explicó que el sistema permite avanzar en paralelo tanto con la venta del inmueble actual como con la búsqueda de una nueva unidad.

“Resulta difícil porque la gente espera hasta vender su casa y tiene un momento de incertidumbre a la hora de salir a buscar. Acá está resuelto en paralelo las dos cosas. Nosotros nos vamos a esforzar en las dos puntas, tanto en lo que es la venta, para que se haga rápido, como en la compra”, afirmó.

Además, destacó que la campaña busca darle una mirada más dinámica al sector inmobiliario. “La publicidad arranca diciendo: ‘¿Quién dijo que lo inmueble es inmóvil?’. Queremos sacarle un poco de rigidez al inmueble y transmitir que también se puede mover”, comentó.

Por su parte, Maite Lima, gerenta comercial de Carrasco de Kopel Sánchez, sostuvo que el foco está puesto en darle mayor tranquilidad al cliente durante todo el proceso.

“La propuesta de valor del Movimiento Inmobiliario sería darle certezas al cliente, comodidad y facilidad. En vez de hacer dos movimientos por separado, haces un único movimiento cuidado y acompañado”, expresó.

En la misma línea, Salvador Cabrera, gerente comercial de Montevideo de la desarrolladora, definió la iniciativa como “una alianza estratégica y disruptiva”.

“Combina lo nuevo con lo usado, combina lo tradicional de la industria inmobiliaria con lo novedoso en términos de inmuebles de primer nivel. Inmuebles que ofrecen nuevas formas de habitar la ciudad y que además son un excelente resguardo de capital y de renta”, indicó.

Atención personalizada y acompañamiento integral

Desde las empresas señalaron que el proceso comienza cuando el cliente se contacta con el equipo comercial de Kopel Sánchez. A partir de allí, se asigna un agente de Propicks que realiza la tasación y acompaña toda la operación, desde la comercialización del inmueble hasta la concreción de la nueva compra.

Propicks opera en Bv. España 2842 esquina Tomás Diago, en Montevideo, donde brinda atención personalizada para quienes buscan vender su propiedad y acceder a una vivienda nueva mediante la propuesta “Movimiento Inmobiliario”.

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Por más información, los interesados también pueden visitar los centros de ventas de Kopel Sánchez en Palermo Soho (Maldonado 1761), Buceo (Av. Italia y Bv. Batlle y Ordóñez) y Barra de Carrasco (Av. al Parque y Rambla Costanera). Además, se puede consultar la propuesta en el siguiente link o comunicarse al 091 437 771.