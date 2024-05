Detienen al actor estadounidense Nick Pasqual en la frontera con México tras ser acusado de apuñalar a su exnovia

Pasqual ha tenido papeles secundarios en películas como Rebel Moon - Part One: A Child of Fire ("Rebel Moon - Parte 1: La niña del fuego") y Jobs, así como en series de televisión como How I Met Your Mother (“Cómo conocí a tu madre”).

También protagonizó el podcast de comedia National Day Riff y la serie de ciencia ficción A Demon's Destiny: The Lone Warrior.

Recaudación de fondos para la víctima

Getty Images Sus amigos describen a Allie Shehorn como "compasiva y cariñosa".

La artista se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, según revelan fotografías tomadas en el hospital que la muestran caminando con ayuda de un andador.

Amigos de Shehorn crearon una página de recaudación de fondos para ella.

"Allie es una persona extraordinaria, llena de calidez, amabilidad y amor", escribieron.

Agregaron que “nadie merece soportar una experiencia tan traumática, en especial alguien tan compasivo y afectuoso como Allie”.

"El camino hacia la recuperación será largo y arduo, pero con tu apoyo podemos ayudar a aliviar su carga y brindarle la asistencia financiera que necesita con urgencia", indicaron.

En un comunicado, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, evaluó que este crimen "atroz" fue "un duro recordatorio de los peligros de la violencia doméstica".

"Mis pensamientos y mi más sentido pésame están con la víctima de este horrible incidente", aseveró.

Y puntualizó que “nuestra oficina, incluida la Oficina de Servicios a las Víctimas, le extiende nuestro apoyo y recursos mientras se embarca en el largo y difícil viaje de curación del trauma físico y emocional que le infligieron”.

"Nos aseguraremos de que el individuo responsable de este acto atroz rinda cuentas de sus acciones", concluyó.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC