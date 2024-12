Día Mundial del Sida: cuántas personas tienen VIH en Uruguay y cuándo deja de ser transmisible sexualmente

Este domingo 1° de diciembre es el Día Mundial del Sida , la enfermedad a la que se puede llegar partir del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) si no se recibe el tratamiento adecuado.

Entre las participantes del congreso del GeUVIH estuvo Rosa Polo, una doctora española especialista en medicina interna, que trabaja con pacientes con VIH desde 1985. En diálogo con El Observador, explicó en qué condiciones una persona con VIH no transmite el virus por vías sexuales.

Polo dijo que tiene que estar "en tratamiento antirretroviral con una buena adherencia", hacer un "seguimiento correcto" y mantener "la carga viral indetectable".

De todas formas, la intransmisibilidad del virus, en estos casos, solo aplica a la vía sexual. "No hay estudios en otras vías de transmisión que nos puedan garantizar esto", indicó la doctora española. Es decir, no está comprobado que no se transmita por otras vías, por ejemplo, a través de la lactancia o con jeringas para inyectarse droga.

Un debate que trae el hecho de que el virus pueda ser intransmisible es si la persona antes de mantener relaciones sexuales con otra debe comunicárselo.

"Si queremos acabar con la discriminación las personas con el VIH no deberían tener que esconder su seroestado", sostiene Polo. "Sin embargo, las circunstancias personales y sociales de cada persona hacen que en la mayoría de las ocasiones se vean obligadas a no hablar de su VIH, incluso cuando son indetectables", continuó

"Esto nos debe hacer pensar que quien debe informarse realmente son los que le rodean", dijo Polo.

Pero en Uruguay, ¿cuántas personas hay con el virus indetectable?

El informe de la situación epidemiológica del VIH/SIDA en Uruguay del Ministerio de Salud Pública, publicado en julio de este año, da algunos datos al respecto.