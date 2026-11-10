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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 10 de noviembre, según el BROU

10 de noviembre de 2026 8:33 hs
Dólar
Piqsels

El dólar abrió este martes 10 de noviembre en Uruguay con un valor de $ 39,25 la compra y $ 41,65 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.520 la compra y A$ $ 1.570 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo variación con respecto al lunes.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,18 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,64, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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