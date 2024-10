Asesores de inversión gestionaron más de US$ 37 mil millones en un año

Más de 170 asesores de inversión y gestores de portafolio movilizaron US$ 37.246 millones en Uruguay durante el año pasado. La gran mayoría de los fondos fueron del exterior, con una importante participación de clientes argentinos.

Sin embargo, el monto operado mostró oscilaciones. En 2020 fue de US$ 28.886 millones y pasó a US$ 30.852 millones al año siguiente con aumento de 6,8%. En 2022 se produjo una disminución de 6,2% para bajar hasta US$ 28.929 millones.

En 2023 se produjo una variación importante con un monto total de US$ 37.246 millones e incremento de 29%.

1540905868820.webp Las inversiones se harán en 21 diferentes rubros.

El documento señaló que el crecimiento registrado en el número de clientes el año pasado se fundamentó, en gran parte, a PREX que amplió las posibilidades al añadir nuevas opciones de inversión.

El informe diferenció las actividades de los dos agentes financieros. Explicó que según la definición del BCU, los asesores de inversión son personas físicas o jurídicas que aconsejan a clientes respecto a inversiones, compra o venta de dinero, metales preciosos o valores de oferta pública o privada.

A su vez, los gestores de portafolio son personas jurídicas que administran –en forma discrecional e individualizada- las inversiones de terceros.

Clientes del exterior

Los agentes financieros gestionaron US$ 33.028 millones de clientes del exterior lo que representó el 90% del total. El documento expresó que esa actividad utiliza intensivamente el régimen de zona franca, que brinda incentivos tributarios, fundamentalmente a las empresas orientadas a la exportación.

En la clasificación por agente financiero, el 52% de los asesores operaron dentro de zonas francas, mientras que en el caso de los gestores de portafolio el porcentaje llega a 80%.

La mayor cantidad de clientes del exterior fueron agentinos: 24.637 que movieron US$ 17.678 millones y el 47% del total operado. El monto aumentó 20,6% frente al año anterior cuando habían sido US$ 14.734 millones. La cantidad de clientes, en cambio, tuvo poca variación en comparación con 2022. En promedio, el monto promedio por cliente argentino fue de US$ 717.500.

0001001903.webp Dólares

El segmento de otros países tuvo 8.663 clientes en 2023 con US$ 13.824 millones (37%), seguido por Uruguay con US$ 4.218 millones y Brasil con US$ 1.525 millones.

Sobre los productos ofrecidos por los asesores y gestores se observó que los de renta fija y los fondos de inversión representaron el 72% del total –con el 36% cada uno- por US$ 26.760 millones. Eso mostró que los montos gestionados están colocados en productos que diversifican el riesgo.

Luego se ubicaron los instrumentos de renta variable y los vinculados a índices bursátiles que representaron el 10% (US$ 3.909 millones) y 6% (US$ 2.187 millones) respectivamente, lo que evidenció una apuesta moderada por activos más volátiles.

El informe agregó que las disponibilidades y similares representaron el 5% con US$ 1.847 millones, mientras que otros instrumentos y productos estructurados sumaron 4,% y 3%, respectivamente.