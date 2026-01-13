Compras de lujo en 2025: cuánto gastaron los uruguayos en aviones, autos y joyas

Aviones, autos y artículos de joyería fueron los rubros elegidos por los uruguayos para sus compras de lujo en 2025 . Pese a un marcado descenso, los vehículos lideraron las preferencias de los consumidores durante el año pasado.

Las importaciones de bienes suntuarios en 2025 fueron por US$ 75,4 millones, con una disminución del 28% respecto al año anterior. La baja puede atribuirse al comportamiento de los consumidores que se ubicó al cierre del año pasado en una zona de neutralidad.

Las mayores compras en el exterior fueron de automóviles entre 1.500 y 3.000 centímetros cúbicos con US$ 51,3 millones y una retracción de 37% respecto a 2024 cuando había llegado a US$ 81,1 millones. En total se importaron 2.913 vehículos y los principales orígenes fueron México con 1.134 unidades, Brasil con 1.297, Bélgica con 64, Alemania con 60 y Estados Unidos con 56.

CONSUMO Alimentos y cuidado personal: cuáles fueron los productos que subieron más de precio y los que más bajaron en el cierre del año

Los vehículos con mayor valor llegaron desde Alemania con un precio promedio por unidad de US$ 60.000 , según datos aduaneros procesados por El Observador.

En el caso de los vehículos entre 1.500 y 2.500 centímetros cúbicos se registraron compras por US$ 3 millones, con un descenso de 73,3%. El año pasado llegaron 178 automóviles con esa cilindrada frente a 835 de 2024. Los orígenes más relevantes fueron España, Bélgica y Corea del Sur.

La baja en esos dos segmentos explicaron la caída de las importaciones totales de bienes suntuarios en 2025. Las compras de los dos rubros cayeron US$ 38,1 millones, mientras que la disminución en todos los bienes de lujo fue de US$ 29,4 millones.

20250605 Presentación de autos Smart de Mercedes. Brand studio Foto: Inés Guimaraens

El siguiente segmento de suntuarios fue el de aeronaves, compuesto por helicópteros, aviones, vehículos espaciales (incluidos los satélites) y vehículos suborbitales, con US$ 9,9 millones. En total fueron 22 unidades y la cifra en dólares mostró un crecimiento interanual de 57%. Los principales orígenes fueron Estados Unidos (US$ 5,4 millones), España (US$2,1 millones) y Canadá con un vehículo de US$ 1,8 millones.

Luego se ubicaron los artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o chapado de metal precioso. En este caso, las importaciones alcanzaron los US$ 7,8 millones y un aumento de 105% en relación con el año anterior. Los más importantes llegaron desde Suiza con US$ 1,7 millones y un valor promedio superior a los US$ 12.000. Además, hubo artículos procedentes de Estados Unidos y China, aunque a precios menores.

A su vez, en el rubro de yates y demás barcos y embarcaciones para recreo o deporte se verificaron compras en el exterior por US$ 3,1 millones e incremento de 47,6%. Las principales importaciones se realizaron en Estados Unidos, México, China, Brasil y Argentina.

Por último, el grupo de bienes suntuarios se completó con relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo), con caja de metal precioso o chapado. En este caso fueron por US$ 275.566, aumento de 76% y artículos de Suiza, Estados Unidos y China.

Las compras de los consumidores

Durante el año pasado, el Índice de Confianza del Consumidor -elaborado por Equipos Consultores y la UCU Business School- reveló un retroceso en el comportamiento de los compradores uruguayos.

jewels-1090711_640jpg

El indicador (ICC) de abril mostró una retracción respecto a las dos mediciones previas (febrero de 2025 y octubre de 2024), aunque igualmente se mantuvo en una zona de moderado optimismo. El informe de abril indicó detectó una menor predisposición a la compra de bienes durables, tanto para la adquisición de automóviles como de inmuebles.

El siguiente índice fue en junio y allí se verificó una leve mejoría, pero con un comportamiento dispar en la predisposición de compra de bienes durables.

En agosto, el ICC volvió a replegarse respecto a la medición de junio. La última medición del año pasado, en octubre, evidenció una nueva caída de la confianza de los consumidores, con retrocesos en términos bimestrales y también interanuales. En ese mes el ICC se acercó a un umbral de neutralidad que separa la zona de moderado optimismo de la de moderado pesimismo.

Además, la intención de compra de bienes de consumo durable, como electrodomésticos, casas y autos fue menor que la relevada dos meses antes y también la de octubre del año pasado.