¿Cuánta plata pagaron los uruguayos por impuestos en 2024 y por qué aumentó la recaudación de DGI?

La Dirección General Impositiva (DGI) publicó este miércoles los datos de la recaudación de diciembre, con lo que se conoció el total de su recaudación anual, es decir los impuestos que pagaron en 2024 las familias, empresas uruguayas y también no residentes en Uruguay.

Entre los principales datos, la DGI tuvo ingresos brutos por un total de $ 655.733 millones (unos US$ 15 mil aproximadamente), lo que significó un aumento anual, en términos reales, de 2,4% en comparación con la recaudación de 2023.

En tanto, la recaudación neta (los ingresos que recibe la DGI descontadas las devoluciones de tributos que hace) totalizó los $ 558.404 millones (aproximadamente US$ 12.800). Esto evidenció un crecimiento en términos reales de 1,7% frente a lo recaudado el año anterior.

En el mes de diciembre, la recaudación total bruta alcanzó los $ 59.836 millones, un aumento en términos reales de 11,2% frente al mismo mes del año anterior. En tanto, la recaudación neta, alcanzó los $ 52.364 millones, una suba real de 11,4%.

A lo largo del año, la recaudación cayó solo en tres meses (marzo, mayo y junio), mientras que aumentó en los meses restantes.

Lo que pasó con cada uno de los impuestos

Los impuestos al consumo fueron los que más crecieron en 2024 al registrar un incremento, en conjunto, del 4,4% en términos reales.

En el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la recaudación totalizó los $ 314.127 millones (unos US$ 7.200 millones) durante todo el año 2024, un incremento de 4,7% frente a los ingresos de 2023. El dinero recaudado por ese tributo explicó el 47,3% de los ingresos brutos totales de la DGI. A lo largo del año, la recaudación de este impuesto creció todos los meses, a excepción de marzo y mayo cuando cayó 5,9% y 1%, respectivamente.

El Impuesto Específico Interno (Imesi), recaudó en 2024 un total de $ 58.120 millones (unos US$ 1.333 millones), un 2,9% más que los ingresos de 2023. Este impuesto representó el 11,9% de la recaudación total bruta del fisco. La evolución de los ingresos por concepto de Imesi fue dispar a lo largo del año, tras registrar seis meses de caída y seis se suba.

En lo que refiere a los impuestos a la renta, la recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) fue de $ 84.085 (unos US$ 1.928 millones). Esa cifra implicó una caída anual de 1,7% en comparación con lo recaudado por ese tributo en 2023. Este impuesto representó el 11,4% de la recaudación total bruta de la DGI.

En tanto, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), significó el 16,4% de la recaudación total bruta del organismo. Los ingresos generados por ese tributo ascendieron a $ 116.959 millones (unos US$ 2.682 millones) durante todo 2024, un 1,3% más que el registro del año anterior.

Por su parte, los impuestos a la propiedad crecieron 0,9% en todo 2024. En este caso, el Impuesto al Patrimonio (IP) tuvo ingresos anuales por $ 32.368 millones (unos US$ 742 millones), lo que significó una suba de 0,7% frente a 2023. El tributo de Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP), recaudó en 2024 unos $ 3.809 millones (US$ 87 millones), un descenso de 0,2% frente al registro de 2023. Por concepto de Impuesto de Primaria, la DGI recibió ingresos por $ 5.044 millones (US$ 115 millones), un 3,4% más que el año anterior.

Multas, recargos y devoluciones de impuestos

Los ingresos de la DGI por multas, recargos y convenios disminuyeron 9,3% en 2024, tras recaudar $ 5.664 millones (unos US$ 129 millones).

En tanto, el organismo desembolsó $ 97.330 millones (unos US$ 2.232 millones) en el año por concepto de certificados y devoluciones de impuestos, lo que significó un 6,8% más que los registros de 2023.