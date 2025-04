El sector con exportaciones por casi US$ 7.000 millones en 2024 y que crece desde hace cuatro años

Las transacciones de servicios totalizaron US$ 6.948 millones, con una suba interanual de 1% , según informó el Instituto Uruguay XXI . El aumento se debió, básicamente, al impulso de los servicios no tradicionales, que tuvo como contrapartida un descenso de las exportaciones de turismo.

pexels-gavin-fregona-988615393-29516246.jpg Brasil: se viene una cosecha de soja más importante. Pexels

Por un lado, el sector se compone de servicios no tradicionales. Allí se incluyen los globales -informáticos, profesionales y de consultoría, financieros, telecomunicaciones, técnicos, propiedad intelectual y personales, culturales y recreativos- y los otros no tradicionales. Por otro lado, están los servicios tradicionales, como el turismo y el transporte y los servicios conexos.

Del total de US$ 6.948 millones, el 57% (US$ 3.975 millones) correspondió a exportaciones no tradicionales y el 43% (US$ 2.973) a ventas de tradicionales.

El informe explicó que los servicios globales mostraron un crecimiento interanual de 1% con colocaciones por US$ 3.837 millones. Allí destacaron las exportaciones de servicios profesionales y de consultoría con US$ 1.855 millones (variación positiva de 1%), los informáticos con US$ 1.181 millones, los financieros con US$ 347 millones y los de comunicaciones con US$ 173 millones.

Uruguay XXI mencionó las exportaciones del sector de las tecnologías de la información (TIC). Allí agrupó los datos de ventas de servicios informáticos y de telecomunicaciones que en total sumaron US$ 1.354 millones. En 2024, el sector de TIC representó el 17% de las exportaciones de servicios de Uruguay.

Los principales destinos fueron Estados Unidos con el 82% y Reino Unido con 8%. Luego se ubicaron España, Canadá, Francia, Chile, Colombia y Argentina con 1%.

Turismo

Durante el año pasado ingresaron a Uruguay 3.3 millones de turistas lo que significó un retroceso de 13% respecto a 2023. Además, si se excluyen a los uruguayos no residentes, se registró la llegada de 2,7 millones de turistas extranjeros, lo que mostró un descenso de 7% en comparación con el año anterior.

0000699092.webp En el Caribe los precios pueden variar drásticamente en función de la temporada

La mayor cantidad correspondió a argentinos con 1,7 millones; luego hubo uruguayos no residentes con 580 mil, brasileños con 468 mil y 181 mil del resto de América.

El documento añadió, tomando datos del Banco Central (BCU), que el gasto de los turistas en Uruguay llegó a US$ 2.189 millones en 2024,con una disminución de 3% en relación a 2023.

Otros servicios

Las exportaciones de transporte y servicios conexos llegaron a US$ 784 millones en 2024, con un incremento de 10% frente al año anterior.

Las operaciones de servicios personales, culturales y recreativos fueron por US$ 99 millones con una variación positiva de 19%. De ese total, US$ 24 millones fueron audiovisuales.

A su vez, la propiedad intelectual tuvo exportaciones por US$ 115 millones con un aumento interanual de 1%.