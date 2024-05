Falero: "Algunas rutas al año ya estaban detonadas, hay que hacer rutas que duren en el tiempo"

Sobre ese punto, afirmó que en algún caso se modificó la calidad de las carreteras, porque estaban proyectadas para hacerse con tratamiento bituminoso, que se consideró “no era adecuado” para la carga que luego se transportaría por esas vías. Y también resaltó obras en 250 puentes para reforzarlos, ensancharlos o hacerlos a nuevo.

1701810546272.webp Obras en ruta 9 Presidencia

Falero: “La calidad ha sido una impronta en este período”

El ministro afirmó que “un problema” en Uruguay era que “muchas veces” se hacían obras en rutas, se les daba “un rieguito“ y “parecía que estaban bien”, pero al poco tiempo había que volver a trabajar en ellas.

"Mi equipo técnico lo sabe. (…) A mí no me pregunten cuánto dinero vale. Díganme lo que hay que hacer, y yo voy a hacerlo de acuerdo a la disponibilidad, pero bien", afirmó el ministro.

“Como administrador público tengo que hacer las obras que duren en el tiempo, no es hacer una capita para hacer cantidad, sino calidad, y la calidad ha sido una impronta en este período”, añadió Falero. A modo de ejemplo, señaló que se están haciendo rutas en hormigón, y mencionó la ruta 25 que une la ruta 3 con la ruta 24, y dos tramos en ruta 5.

El ministro también se refirió a algunas intervenciones que considera se deberían realizar en la próxima administración. Entre ellas, mencionó la finalización de la ruta 4 que comienza en Artigas y termina en la localidad de Carlos Reyles, y que hoy tiene tramos que son caminos departamentales.

GO1qSTUWMAMwy9C.jpg

Además, dijo que en la próxima administración se deberían pasar a jurisdicción nacional 2.000 kilómetros de infraestructura vial que hoy están en jurisdicción departamental.

“Hace unos 30 años hubo rutas que eran nacionales y pasaron a jurisdicción departamental porque había poco tránsito y quizás en aquel momento fue razonable. Hoy debemos de retomar esas rutas para darle la mejora de calidad, el confort de una ruta nacional y tratar de reducir costos. Muchas veces se hace muy difícil para las intendencias mantener esos caminos”, apuntó.

Por otro lado, el MTOP informó que otro de los objetivos trazados para este período es que las rutas de jurisdicción nacional queden todas pavimentadas. A principios de 2020 en Uruguay había unos 359 kilómetros de tosca. Hoy el 85% ya está pavimentados y el resto en ejecución.