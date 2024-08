Hidrovía: gobierno destacó "ventana de oportunidad importante" para el país tras decisión de Brasil

Exportaciones de carnes generaron más de US$ 1.500 millones y en las vacunas hay nuevo líder en los destinos

“La tenemos que seguir desarrollando y entender que no competimos, los cinco países la necesitamos, tenemos que complementarnos”, aseguró Olaizola quien además dijo que la institucionalidad de la hidrovía en este período “es un debe y funcionó muy poco”. En esa línea, llamó a mejorar su funcionamiento y desarrollo.

En el caso concreto de Uruguay, el subsecretario indicó que Brasil mira “con mucho detenimiento” la hidrovía y detalló que de hecho el país vecino “ya está sacando parte de esa producción” por ahí. “Esa es una gran noticia para países como Uruguay y también es un desafío que nos obliga a posicionarnos y ofrecer mejores servicios”, dijo.

Puertos: tres proyectos que apuntan a captar carga de Brasil y Paraguay

El subsecretario dijo que en Uruguay avanzan "a distinto ritmo, tres proyectos portuarios privados, en el litoral, que son importantes y que apuntan básicamente a captar cargas, tanto de Brasil como de Paraguay”.

En ese sentido, Olaizola mencionó el interés del gobierno uruguayo de desarrollar la hidrovía del Río Uruguay. "Tuvimos distintas visiones con el gobierno argentino de la época, no se pudo avanzar al ritmo que se quería. Hoy se ha conversado con el gobierno argentino para poder profundizar el dragado del río Uruguay en el tramo Nueva Palmira de Fray Bentos, Concepción del Uruguay. Ha habido algunas conversaciones de alto nivel entre los gobiernos, aunque hay una restricción de tipo presupuestal que se entiende pero esperemos que el tema se mantenga en la agenda y que a futuro se pueda lograr una profundización", indicó.

Por otro lado, Olaizola habló sobre el proyecto que tiene el gobierno uruguayo con Brasil respecto a la Hidrovía de la Laguna Merín y dijo que "es un sueño regional" que viene "avanzando a buen ritmo".

En relación a los potenciales efectos que puede tener ese proyecto, Olaizola dijo que es consciente de que el puerto de Montevideo puede perder cargar como consecuencia del desarrollo de la Hidrovía de la Laguna Merín, pero dijo que el gobierno "también es consciente" de que hay regiones del país como la noreste "postergadas" y con producciones que "no pueden hacer porque no les cierran los números" para sacar la mercadería por el puerto de la capital del país. "No les da el precio para salir por el puerto de Montevideo pero sí les puede dar si nosotros generamos la hidrovía", argumentó Olaizola.

Asimismo, el jerarca del MTOP destacó las obras que se realizan en el puerto de Montevideo así como también la profundización a 14 metros del canal de acceso al puerto. Con esto último, Olaizola consideró que el país podrá "captar más cargas" regionales.

"No podemos pensar con mentalidad pequeña, tenemos que hacerlo con una mentalidad amplia para generar las oportunidades para que las distintas producciones puedan optar por distintas alternativas logísticas. Los gobiernos tenemos que entender que nos tenemos que complementar y generar las infraestructuras necesarias porque a nivel de Sudamérica venimos bastante atrasados en la inversión en infraestructura", sentenció el jerarca.