Naviera Maersk retoma servicio para exportaciones argentinas con salida a través del puerto de Montevideo

La ANP comunicó que la danesa Maersk (una de las navieras más importantes del mundo) relanzará a fines de enero el servicio estacional de frutas desde la localidad argentina de San Antonio. Para eso contará con el buque AS Sabine, que tiene capacidad para transportar en tránsito hasta 1.762 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) y cuenta con 492 enchufes de refrigeración.
Este barco atenderá las exportaciones argentinas de manzanas y peras producidas en Alto Valle del Río Negro, en la Patagonia.