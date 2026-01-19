Naviera Maersk retoma servicio para exportaciones argentinas con salida a través del puerto de Montevideo

Naviera Maersk retoma servicio en el puerto de Montevideo AFP

La Administración Nacional de Puertos (ANP) informó que la naviera Maersk retoma una frecuencia en Montevideo que había discontinuado hace un par de años. El servicio es para la salida de exportaciones argentinas a través del puerto uruguayo.

La ANP comunicó que la danesa Maersk (una de las navieras más importantes del mundo) relanzará a fines de enero el servicio estacional de frutas desde la localidad argentina de San Antonio. Para eso contará con el buque AS Sabine, que tiene capacidad para transportar en tránsito hasta 1.762 TEUs (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies) y cuenta con 492 enchufes de refrigeración.

_LCM4879.webp Operaciones en el puerto de Montevideo Leonardo Carreño Este barco atenderá las exportaciones argentinas de manzanas y peras producidas en Alto Valle del Río Negro, en la Patagonia.

La mercadería llegará hasta el puerto de Montevideo en tránsito para luego ser embarcada en buques de ultramar hasta su destino final.

La primera salida se realizará el martes 27 de enero y la naviera tiene prevista una frecuencia semanal. Fuentes portuarias indicaron a El Observador que el puerto de Montevideo había perdido ese servicio de Maersk hace aproximadamente dos años.