Pobreza, educación e impuestos: ¿qué dijeron los referentes económicos de las fórmulas presidenciales?

“Hoy sabemos que tenemos investment grade y que nos siguen financiando. La pregunta es ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiempo va a llevar para que empiecen a cuestionarse si Uruguay no se ordena? No hay forma de crecer si no tengo en orden las cuentas públicas”, añadió el titular de Cabildo Abierto.

Además, sostuvo que la pobreza es “consecuencia de mal gasto social”. “Creo que la primera lectura que tenemos que hacer es que es una vergüenza para Uruguay”, subrayó Ache.

El asesor de Cabildo Abierto agregó que la segunda pregunta que hay que hacerse es “¿cómo poniendo los recursos que se disponen se tiene esa realidad?”.

“¿Qué pasa? Buena parte del gasto social nuestro va a las corporaciones que están dentro del Estado. Es importante decirlo porque no va al usuario, no va al que lo necesita”. (…) Con este modelo económico que venimos aplicando dentro de 10 años vamos a tener más pobres”, dijo

Ache también habló sobre la necesidad de “abrir la economía”, “regular bien” y hacer una reforma laboral.

De Brun: “El principal factor de desigualdad está en el proceso educativo, ahí tenemos que atacar”

El economista De Brun señaló que el programa de gobierno del Partido Colorado tiene como “capítulo fundamental” a la educación, tanto como factor de igualación a nivel de la sociedad y como de desarrollo del principal recurso que tiene el país.

“El principal factor de desigualdad en la sociedad uruguaya está en nuestro proceso educativo, y ahí es donde tenemos que atacar. Justamente, para recuperar lo que son los problemas de los años previos es que hay que introducir programas de promoción de empleo que mejoren las capacidades de aquellos que hoy tienen dificultades”, dijo.

Sobre ese punto, mencionó que su partido piensa en “reformular” algunos programas que tiene Inefop y “atar pagos a resultados”, con el objetivo de lograr a través de “mayor interacción” y participación del sector empresarial y de la sociedad civil “mejores logros en materia de reinserción laboral”.

“¿Cuál es el objetivo último de mejoras en las condiciones de empleo? Precisamente, reducir la pobreza, porque el empleo y los problemas de educación de los jefes de hogar o jefas de hogar en la mayoría de los casos son justamente uno de los principales factores que explica no solamente la pobreza, sino también la pobreza infantil y la perpetuación de los niños en esa situación de pobreza.”, dijo De Brun.

Por otro lado, señaló que en un contexto de inflación “más estable”, las negociaciones salariales deberían enfocarse en la productividad, y ya no en mecanismos de indexación como pasa actualmente. Además, dijo que se deben “facilitar” los mecanismos de descuelgue en las negociaciones laborales, bajo un marco “predecible y estable”.

20241016 Julio de Brum, Diego Labat, Gabriel Oddone, Eduardo Ache. Conferencia con referentes económicos de los candidatos politicos a la presidencia.(2).jpg Foto: Inés Guimaraens

Labat: “Apuesta a la competitividad con actitud y sin atajos”

El economista Labat afirmó que en Uruguay “hay dos modelos económicos en pugna”, y una palabra clave que es “confianza” y en donde “se juega buena parte del partido”

“En estos cinco años hemos cuidado y hemos tenido una economía ordenada, pero por sobre todas las cosas lo que hemos tenido es compromiso y cumplimiento. En eso se basa la confianza. Tuvimos responsabilidad fiscal, prometimos la inflación dentro del objetivo y cumplimos”, dijo a modo de ejemplo

Por otro lado, el ex presidente del BCU reiteró que el eje central del próximo gobierno tiene que estar en la competitividad. “Ahí tiene que haber una cuestión de actitud. Cuando digo actitud, es empezando con el compromiso y teniendo ejecutividad para hacer las cosas”.

En sentido, habló sobre la necesidad de una “economía más abierta” y una mayor eficiencia en el gasto del Estado, con programas que se evalúen, se monitoreen y que si es necesario “se corten”.

Como tercer punto mencionó a las microreformas, que tienen que ver, según dijo, con “poner mucha más competencia” en algunos mercados, con “modernizar” las relaciones laborales, con continuar el “shock” de infraestructura, y con seguir trabajando en innovación. “Los próximos cinco años tienen que ser una apuesta a la competitividad, pero sin atajos. (…) No es fácil, pero hay que ponerle actitud y hacerlo” remató.

Oddone: “Tenemos que redefinir nuestra matriz de protección social”

El economista Oddone dijo que Uruguay debe crecer a tasas de 2% o 2,5%, porque con una economía creciendo al 1% como en la última década, el país “no sostiene su modelo de protección social que es la clave del modelo de convivencia”.

“Tenemos que redefinir nuestra matriz de protección social. Hay personas que no están integradas en el mercado laboral de forma intensa o lo están de manera intermitente. Esos son 300.000 personas aproximadamente, los sectores de bajos ingresos, de los cuales 168.000 son niños. A su vez, tenemos aproximadamente 575.000 que son veinticincomilpesistas, que son personas que están vulnerables”.

Sobre el problema de la pobreza en Uruguay, Oddone dijo que es “un problema severo” y que supone “un abordaje multidimensional con una mirada amplia”.

En ese sentido, dijo que las transferencias monetarias son una “herramienta crucial” que “hay que consolidar” y “potenciar”.

“Necesitamos darle a un conjunto de gente al menos la oportunidad de poder ingresar al mercado laboral Y eso supone fortalecer su nivel de ingresos mínimo, eso supone fortalecer un sistema de cuidados, eso supone darle un sistema educativo a los niños y niñas”, afirmó

Por otro lado, el economista reiteró que Uruguay tiene una presión fiscal “elevada” y que “no hay razón" para pensar en cambios tributarios que eleven los impuestos.

“No obstante, lo que sí digo es que no me puedo comprometer a no elevar impuestos. Eso genera un eventual dilema. Si ante una circunstancia yo tuviera que terminar aumentando impuestos tendría que enfrentarme a un problema, que es incumplir mi palabra y por lo tanto afectar la credibilidad mía o postergar la decisión hasta que no tenga más remedio. Eso se parece a 1999 cuando hubo alguien que dijo: ‘voten por nosotros que no vamos a devaluar’. El gobierno no puede prometer cosas que no controla”, afirmó Oddone.