Con desafíos "enormes" la industria IT apunta al cambio de matriz productiva

Con la mira puesta en el 2030, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) propone un giro estratégico: pasar de ser un sector volcado a la exportación de servicios a consolidar una industria que desarrolle productos con propiedad intelectual. Su presidente, Amílcar Perea, advierte que la oportunidad sigue intacta, aunque con obstáculos crecientes que exigen una acción coordinada entre empresas, gobierno y academia.

Fue un diálogo muy interesante, nosotros ya nos habíamos reunido previo a las elecciones y repasamos los principales temas de nuestra agenda estratégica. Es un plan estratégico 2025-2030, donde planteamos una serie de actividades para trabajar tanto del lado de los empresarios como del lado del gobierno para generar esas condiciones. Y eso prevé mantener el crecimiento del sector, que es una constante que hemos tenido en la política de Estado que lleva más de 25 años. Hoy en día vamos a terminar este año significando cerca del 5% del PBI y queremos a 2030 significar un 10% del PBI y ocupar 15.000 puestos nuevos de trabajo. Eso se da en un contexto donde la oportunidad está intacta, pero el sector está tremendamente desafiado. No es como hace tres o cuatro años que ese camino estaba despejado. Ese camino está lleno de obstáculos. La buena noticia es que si hacemos las cosas bien y apostamos todos juntos, la oportunidad sigue intacta.

El 70% de lo que producimos son exportaciones; somos el quinto sector exportador del país. El 82% de lo que exportamos es a Estados Unidos, y ese mercado está mucho más complejo que hace cinco años. Pensamos que iba a levantar pero lejos de levantar, sigue complejo. Necesitamos seguir creciendo en ese mercado, pero también necesitamos abrir nuevos mercados, necesitamos una expansión regional. Y uno de los temas que estamos trabajando con Presidencia de la República es encontrar algún camino para acceder al mercado latinoamericano, y en particular el mercado de Brasil, que es un mercado que hoy en día prácticamente no podemos vender por las retenciones que tiene ese mercado. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante, con la UTEC, con el Parque Tecnológico Binacional de Rivera, para hacer una puesta al interior y a partir de ahí, en un código binacional, poder dar trabajo en esa zona norte, pero a su vez también tener una carretera de entrada al mercado brasileño.

¿Allí hay una barrera idiomática? Si bien el inglés es el idioma natural en la tecnología, en Brasil son muy de su idioma.

100% y por eso mismo la apuesta pasa por la zona de frontera junto a otros factores: una zona norte del país donde no hay tanto empleo tecnológico, una capacidad fantástica de la Utec en todo el interior, una población básicamente bilingüe, portugués-español y un espíritu binacional que yo no conocía. Fuimos hace dos años atrás a hacer nuestra primera directiva en Rivera, nos encontramos con una realidad que muchas veces en los montevideanos desconocemos.

¿Cuáles son los otros obstáculos que mencionabas?

A esa problemática en nuestro principal mercado (EEUU) se cruza la inteligencia artificial que está haciendo que muchas de las tareas generales que se desarrollan en un equipo de servicios puedan ser desarrolladas a nivel de la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día cuando una empresa americana va a contratar un equipo, tiene que justificarle a sus superiores que no lo puede hacer con una inteligencia artificial. De hecho eso nos está complicando contratar los perfiles más juniors. Antes pasaba una cosa fantástica, que era que un chico hacía un curso de tres meses y lo empleábamos pagándole fantásticamente bien. Eso fue durante uno o dos años, justamente por esa demanda de servicios sin demasiado valor agregado. Eso se terminó, hoy en día la inteligencia artificial no te permite ocupar ese rango de servicio. Entonces, precisamos gente más capacitada, continuidad educativa. Ese es el segundo tema, básicamente que estamos trabajando con todo el ecosistema educativo para que más chicos opten por estudiar carreras tecnológicas. Hoy en día precisamos más gente y no conseguimos los perfiles senior.

Entonces eso nos lleva a otro tema que también planteamos y que de hecho fue parte de los anuncios que hizo el ministro Oddone hace unos días, que es justamente seguir apostando a la ley de atracción de talentos para que las empresas puedan traer a vivir a Uruguay gente formada tecnológicamente que venga a complementar esos trabajos y eso se complementa también con traer empresas de primer nivel que cuando vienen para acá necesitan traer también a sus equipos.

¿Cómo enfrentan ese desafío de cambio en la necesidad de recursos humanos? Porque todos empezamos siendo juniors.

100%, lo que pasa es que, tal vez el punto de partida de esos juniors estaba muy abajo. Pero además, precisamos cambiar y es otra de las iniciativas que tenemos en nuestro plan estratégico: tenemos que generar más propiedad intelectual. Hoy en día, la industria construyó una enorme capacidad de venta de servicios de calidad. Y en esos servicios hay de todo y hay muchos servicios que se van a seguir exportando y que tienen una calidad enorme. Pero hay otro tipo de servicios más básicos que no los podemos hacer más. Y además, muchas veces esos servicios se venden para que otra empresa genere un producto con propiedad intelectual y ese producto se venda muchas veces. Una de las cosas que hicimos en nuestro primer summit (en 2023), 120 socios nos juntamos y marcamos los ejes de cómo tenía que ser la industria en el 2030. Y uno de esos ejes es el cambio de matriz productiva. Es decir, ayudar a las empresas a que ese conocimiento que tengan, en vez de darlo solamente como servicio, lo puedan dar también generando producto y que ese producto sea el que soluciona los problemas. Nosotros vemos la inteligencia artificial como una oportunidad de aumentar nuestra productividad. Siempre dijimos que no podíamos atender toda la demanda porque nos faltaba gente; ahora la inteligencia artificial nos da capacidad. Tenemos que salir a captar esa demanda. Y de hecho, en el segundo summit que tenemos ahora el 27/8 lo vamos a dedicar a definir cómo nos posicionamos como industria con el tema inteligencia artificial.

cuti summit3 de tamano grande

Un informe de CPA Ferrere los muestra como un jugador tan importante en la economía nacional como otras cadenas, como la carne o la forestación. ¿Se sienten tan importantes?

Sí, sí, y nos sentimos reconocidos. Estamos convencidos de que si tomamos una participación mayor en el producto del país, vamos a ayudar a ese crecimiento. Nosotros venimos como país con un crecimiento entre el 1 y el 2%, y necesitamos ir a otra velocidad. A nosotros como industria nos pasa al revés, desde hace 25 años hemos traído empresas para acá, hemos conseguido derramar, hemos crecido en las empresas, hemos salido, el 70% de las empresas socias, de CUTI son mipymes de menos de 20 personas, founders de 30 y pico de años, todos perfiles exportadores. Es una industria que se retroalimenta y con crecimientos de 2 dígitos, más allá de los desafíos. Si nosotros pesamos más en la economía, ayudamos a que ese crecimiento sea mejor, pero además ayudamos a que ese crecimiento sea mejor con empleos de calidad y con sueldos, que son 3 veces lo que es el sueldo promedio nacional. Realmente creemos que esto no es mérito solo nuestro, es mérito de una apuesta de la política de Estado que se ha mantenido de apuesta al sector del conocimiento, nos encanta que hayan otros sectores que van en la misma línea, como biotecnología, y los queremos abrazar y los queremos llevar con nosotros y que aprovechen todo ese camino que ya tenemos recorrido. La oportunidad es divina, entonces tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo además, porque esos números que te di, no cuentan cómo estamos impactando en los otros sectores para su productividad y para poder seguir compitiendo. Para eso necesitamos de verdad que todas estas líneas estratégicas sean comprendidas y trabajadas en conjunto con todo el ecosistema.