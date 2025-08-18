Dólar
Del celular al volante: la propuesta digital de Itaú para los préstamos automotores

El préstamo automotor de Itaú permite solicitar hasta el 100% del valor del vehículo, con pre aprobación digital en minutos y opciones tanto para clientes como para los que no lo son

18 de agosto 2025 - 14:07hs
itau no usar2

En un mercado cada vez más digitalizado y exigente, Itaú desarrolló una propuesta que combina tecnología, flexibilidad y rapidez para facilitar la adquisición de vehículos nuevos o usados. El préstamo automotor de Itaú puede gestionarse de principio a fin desde la app o la web del banco, sin importar si el solicitante es cliente o no. La simulación y la solicitud se realizan de forma 100% online, con una primera respuesta por correo electrónico en cuestión de minutos, lo que permite avanzar en el momento que más convenga al comprador.

Uno de los diferenciales es la oferta pre aprobada para clientes, que puede contratarse directamente desde el celular sin presentación de documentación y con acreditación inmediata por el equivalente de hasta 10.000 dólares. Para montos mayores, la operación se concreta coordinando la firma en cualquiera de las sucursales del banco.

A esto se suma la posibilidad de financiar hasta el 100% del valor del vehículo, con tasas competitivas y plazos flexibles. “La propuesta está diseñada para combinar la eficiencia de lo digital con la cercanía de la atención personalizada, ofreciendo una experiencia ágil, clara y respaldada por una marca sólida” afirmó Sol Gaudio, Analista de Negocio en Itaú.

Un mercado que abraza el crédito automotor

En los últimos cinco años, el stock de créditos automotores en Uruguay se triplicó en términos reales, lo que evidencia un cambio de actitud hacia el financiamiento como vía para acceder a un vehículo. Según datos recientes publicados por ACAU, en el primer semestre de 2025 las ventas de automóviles crecieron un 7,5% en comparación con el mismo período del año anterior, con especial protagonismo de SUVs y modelos eléctricos.

itau no usar1

Este crecimiento refleja no solo el dinamismo del mercado, sino también un cambio cultural: “hoy, el crédito automotor se percibe como una herramienta inteligente y accesible, especialmente cuando se ofrecen procesos simples, digitales y con respuesta inmediata” destacó Gaudio. En este contexto, Itaú busca acompañar la transformación del sector con productos que se alinean con las nuevas expectativas de los consumidores.

La digitalización ha elevado la vara: los usuarios esperan resolver trámites desde el celular, evitar papeleos innecesarios y recibir una respuesta rápida. Por eso, el modelo de Itaú —que integra simulación, solicitud y pre aprobación en un solo flujo digital— encaja con un mercado cada vez más acostumbrado a soluciones ágiles y eficientes.

Un préstamo para todo público

El público que accede al préstamo automotor de Itaú es diverso. Incluye jóvenes que adquieren su primer vehículo, atraídos por la experiencia digital y la autonomía que ofrece el proceso online, así como familias que buscan renovar su auto y valoran la flexibilidad de las opciones de financiamiento.

En el caso de clientes con oferta preaprobada, la operación se vuelve aún más ágil: sin necesidad de documentación adicional y con acreditación inmediata, lo que les permite elegir su vehículo y concretar la compra en pocos pasos.

Para Itaú, la movilidad no es solo trasladarse de un lugar a otro, sino avanzar en cada etapa de la vida. Por eso, su propuesta combina innovación tecnológica con un servicio cercano y confiable, acompañando a los clientes en un momento tan importante para muchas personas como es la compra de un auto.

Itaú

