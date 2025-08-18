SEVEL acelera su liderazgo con Fiat, Jeep y RAM

Grupo Sevel vive un 2025 cargado de logros. Sus marcas Fiat, Jeep y RAM consolidan su presencia en Uruguay con modelos que responden a distintos perfiles de clientes y con un respaldo institucional que llega desde la propia Stellantis, que distinguió a la compañía no solo como mejor importador de FIAT, sino como mejor importador de todas las marcas del grupo en la región andina y Centroamérica, una competencia que incluye a más de 30 representantes.

“Es un mimo al alma y una señal de que vamos por el camino correcto”, afirma Martín Cervini, gerente comercial de Fiat, destacando que detrás de este reconocimiento hay cientos de personas comprometidas con llevar la bandera de la marca a lo más alto. “El plan de producto, la importancia de nuestros equipos y la red comercial, las inversiones en marketing y un desarrollo de operaciones de calidad son los pilares fundamentales detrás de nuestro crecimiento” agrega.

Fiat comenzó el 2025 liderando el mercado uruguayo con 4.866 operaciones y un market share cercano al 16 % en el primer semestre. Este desempeño no es casual: la marca ha construido una oferta que cubre city cars, crossovers, SUV, furgones y pick-ups, con opciones para diferentes presupuestos y necesidades. Entre los modelos más elegidos se encuentran el Mobi, Fiorino, Argo, Pulse, Fastback y Toro.

Pero la gran estrella es, sin dudas, la Fiat Strada, líder absoluta de ventas en Uruguay por tercer año consecutivo, la pick-up ha logrado algo poco común en la industria: convertirse en una compra casi “institucionalizada”. Con más de 25 años de trayectoria ininterrumpida en el país, millones de kilómetros recorridos y un historial probado de confiabilidad, la Strada se ha ganado un lugar en el imaginario del consumidor uruguayo como sinónimo de durabilidad y versatilidad.

20250805 Suplemento ACAU. Fiat Martín Cervini, gerente comercial de Fiat Foto: Inés Guimaraens

Su éxito se basa en una fórmula sólida: variedad de configuraciones (cabina simple o doble, versiones manuales o automáticas, motores estándar o turbo), equilibrio en el posicionamiento de precios y la capacidad de adaptarse tanto al trabajo intensivo como al uso recreativo.

En 2024, factores climáticos afectaron el abastecimiento, pero este año la disponibilidad mejoró y se complementa con acciones comerciales, como la promoción vigente junto al BSE que incluye un año de seguro sin costo para quienes adquieran una unidad. “Es un producto estrella que sigue marcando la pauta en el segmento y en el mercado en general”, subraya Cervini.

En el segmento de autos, Fiat continúa fortaleciendo su presencia. El regreso del Mobi Like demostró ser una jugada acertada frente a un contexto de precios más competitivos, y el lanzamiento de Abarth suma un perfil deportivo y de diseño a la oferta de la marca.

volcano colores rojo Foto: Sevel

Estos logros se complementan con el lanzamiento de la primera campaña publicitaria de Fiat 100% producida en Uruguay. “Imaginate en un Fiat” se rodó en su totalidad durante un fin de semana, con el trabajo de la productora Oriental Films, la agencia de publicidad Publicis Ímpetu y el equipo interno de Grupo Sevel.

Embed - Imaginate en un FIAT

Jeep: el salto a la electrificación

Junio marcó un hito para Jeep y para Grupo Sevel: la llegada del Avenger, primer SUV 100 % eléctrico de la marca y también el primer vehículo eléctrico que comercializa Sevel en Uruguay. Fabricado en Europa, el modelo combina la esencia aventurera de Jeep con un enfoque urbano y sostenible, ampliando el alcance de la marca a nuevos perfiles de clientes.

20250805 Suplemento ACAU. Jeep Gonzalo Feistler, gerente comercial de Jeep y RAM Foto: Inés Guimaraens

El lanzamiento implicó un cambio profundo en la operación, desde la capacitación de técnicos hasta la adecuación de talleres y protocolos para trabajar con alta tensión. “Es una inversión que nos posiciona como un actor serio en tecnología eléctrica”, afirma Gonzalo Feistler, gerente comercial de Jeep y RAM.

El contexto acompaña: Uruguay es líder regional en ventas de eléctricos, con 5.856 unidades comercializadas en 2024 (310 % más que en 2023) y una participación que en 2025 se mantiene por encima del 10 % del mercado, con picos de 17,6 %.

JEEP-AVENGER-MHEV-MY25-1280X960-HEADLIGHTS Foto: Sevel

Además, Jeep incorpora este año las versiones Blackhawk para Compass y Commander, con motor 2.0 Turbo Hurricane4 de 272 CV, tracción 4×4, estética deportiva exclusiva e interiores premium.

RAM: crecimiento y proyección

RAM cerró 2024 con un salto sin precedentes: de 20 unidades vendidas en 2023 pasó a 210 en 2024, gracias a la incorporación de la Rampage, pick-up compacta que rápidamente se convirtió en su modelo más exitoso. En el primer semestre de 2025 alcanzó un market share de 0,41 %.

Rampage_Rebel_117 Foto: Sevel

La estrategia de Stellantis para RAM mira al futuro: en 2026 llegará la primera pick-up eléctrica de la marca y en el corto plazo se sumará una pick-up mediana que ampliará su portafolio.

20 años de ACAU: una comunidad que impulsa la industria

Grupo Sevel celebra las dos décadas de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), de la que es miembro fundador. “Ser parte de ACAU ha significado mucho más que compartir un espacio con otras empresas: es formar parte de una comunidad que trabaja en conjunto por un objetivo común”, destacan desde la empresa. En estas dos décadas, la asociación ha logrado avances como el etiquetado de eficiencia energética, la implementación de normativas para nuevas tecnologías y un diálogo constante con organismos públicos y privados para mejorar la movilidad. Para Sevel, ACAU significa acceso a información estratégica, representación sectorial y la posibilidad de construir estrategias comunes con colegas y competidores, siempre en un marco de respeto y visión de futuro.