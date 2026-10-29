El Aeropuerto de Carrasco cumple 80 años y lanza una campaña que recuerda hitos de su historia

Partidas, arribos y grandes acontecimientos vinculados a la historia de Uruguay marcan la trayectoria del Aeropuerto de Carrasco. En 2026, la principal terminal aérea del país cumple 80 años, con una evolución que acompañó los cambios en la aviación y transformó su infraestructura y sus servicios para responder a las nuevas necesidades de los pasajeros, consolidándose como ejemplo regional.

Para conmemorar las ocho décadas, Aeropuertos Uruguay lanzó una campaña que invita a recorrer algunos de los principales hitos de la historia del aeropuerto y a recordar acontecimientos que lo han convertido en un lugar significativo para varias generaciones de uruguayos

A través de cinco cápsulas audiovisuales y con la participación del periodista y comunicador Sebastián Beltrame, la campaña propone un recorrido por distintas épocas, desde los primeros pasos de la aviación en Carrasco hasta la terminal actual, reconocida internacionalmente por su arquitectura, gestión y calidad de servicio.

La historia comenzó el 19 de setiembre de 1944, cuando el aviador Cesáreo L. Berisso -pionero de la aviación uruguaya- realizó el primer aterrizaje en la pista donde se desarrollaría el aeropuerto. Dos años después, el 10 de octubre de 1946, quedó oficialmente inaugurado el Aeropuerto Nacional de Carrasco.

En 1953, la apertura de la primera terminal definitiva marcó una nueva etapa, con un edificio moderno para la época, que tenía torre de control, servicios operativos y áreas para pasajeros, acompañando el crecimiento y desarrollo de la aviación comercial.

A medida que crecía la actividad, el Aeropuerto de Carrasco también se convirtió en punto de llegada y partida de protagonistas de distintas épocas. Por sus instalaciones pasaron figuras internacionales de la política, la cultura, el deporte y la música, además de protagonistas de algunos de los episodios más recordados de la historia nacional.

Las despedidas y los reencuentros en la antigua terraza, las llegadas de equipos deportivos campeones y las visitas de personalidades como Neil Armstrong, Charles de Gaulle y el Papa Juan Pablo II forman parte de ese recorrido.

En las últimas décadas, el aeropuerto experimentó una de sus transformaciones más importantes. En 2003, Corporación América Airports recibió la concesión para su administración, operación y modernización, con un proceso que dio paso a la construcción de la actual terminal, diseñada por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly e inaugurada en 2009, que se convirtió en una referencia de la arquitectura aeroportuaria de la región.

Con una inversión cercana a los US$ 165 millones, más de 45.000 metros cuadrados y una capacidad proyectada para alrededor de cinco millones de pasajeros al año, el edificio marcó un nuevo capítulo en la conectividad internacional de Uruguay. A partir de entonces, el desarrollo del aeropuerto continuó con la incorporación de tecnología, iniciativas de accesibilidad y proyectos vinculados con la eficiencia energética y la sostenibilidad.

Gracias a estas iniciativas, el Aeropuerto Internacional de Carrasco fue distinguido en 2019, 2024 y 2025 como el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe en su categoría por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Al cumplir 80 años, el aeropuerto continúa evolucionando y forma parte de una red de terminales internacionales que conectan distintos puntos del país, con presencia en Punta del Este, Rivera, Salto, Melo, Durazno, Paysandú y Carmelo.

A través de esta campaña, Aeropuertos Uruguay busca celebrar la historia de una infraestructura clave para el país y las personas, recordando hitos que le dieron sentido a lo largo de ocho décadas y que forman parte de la historia de Uruguay.