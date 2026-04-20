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El astronauta de Artemis II grabó con un iPhone el momento en que la Tierra se oculta detrás de la Luna: "Es como ver el atardecer"

El comandante Reid Wiseman registró con su celular un fenómeno inédito mientras una compañera lo fotografiaba con una Nikon de 400 mm.

20 de abril de 2026 9:40 hs
LUNATIERRA

Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II de la NASA, compartió un video inédito grabado desde el espacio con un iPhone. En las imágenes se ve el "Earthset", el fenómeno de la Tierra ocultándose detrás de la Luna. Lo publicó en su cuenta oficial de X y lo describió como "solo una oportunidad en esta vida".

Wiseman grabó la escena desde la ventana de la escotilla de acoplamiento. "Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone era del tamaño perfecto para capturar la vista", escribió en X. El material se difundió sin edición posterior.

Según el comandante, el video "está sin recortar, sin editar, con un zoom de 8x que es bastante comparable a la vista del ojo humano". La comparación que eligió para describir la experiencia fue terrenal: "Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos, no pude resistirme a grabar un video con el celular del Earthset".

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En paralelo al registro con celular, @Astro_Christina disparaba ráfagas de tres tomas con una Nikon equipada con un lente de 400 mm. "Se escucha el obturador de la Nikon mientras @Astro_Christina está disparando ráfagas de 3 tomas y capturando esas excepcionales fotos del Earthset", detalló Wiseman.

El comandante precisó además la ubicación de los demás tripulantes durante el fenómeno: @AstroVicGlover estaba en la ventana 3 observándolo junto a @Astro_Jeremy, según consignó en su publicación.

Para Wiseman, se trata de uno de los momentos más impactantes de la misión. "Solo una oportunidad en esta vida", abrió el posteo. Y cerró con una invitación breve para sus seguidores: "Disfruten".

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