Celulares gratis para jubilados en Uruguay: los requisitos del Plan Ibirapitá y qué incluye el paquete

El Programa Ibirapitá entrega teléfonos móviles sin costo y planes de telefonía a jubilados y pensionistas de Uruguay. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con un límite de ingresos mensuales y realizar un trámite previo.

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El plan busca promover la inclusión digital de las personas mayores de 65 años. Además de la entrega de equipos, la iniciativa ofrece talleres presenciales y espacios de aprendizaje para el uso de dispositivos móviles.

El acceso al dispositivo móvil y al plan gratuito depende estrictamente de los ingresos del beneficiario. El programa está dirigido a personas mayores de 65 años residentes en Uruguay que no se encuentren en actividad laboral.

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Para recibir el equipo físico, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Percibir una jubilación, pensión a la vejez, pensión de sobrevivencia o subsidio de asistencia a la vejez.

Tener un ingreso mensual que no supere los $ 34.320 (equivalentes a 5 Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Quienes cumplan con estos requisitos reciben un teléfono celular sin costo y el Plan Móvil Ibirapitá otorgado por Antel.

Quiénes acceden solo al plan móvil

Los jubilados y pensionistas que superan la primera franja de ingresos también cuentan con beneficios dentro del programa, aunque con una diferencia en la prestación.

Las personas con ingresos mensuales de hasta $ 54.912 (equivalentes a 8 BPC) no reciben el dispositivo físico.

Sin embargo, tienen acceso garantizado al Plan Móvil Ibirapitá de forma gratuita para usar en sus propios equipos.

Qué incluye el paquete gratuito

El servicio de telecomunicaciones otorgado por la empresa estatal está diseñado para cubrir las necesidades básicas de comunicación y entretenimiento de los usuarios.

El Plan Móvil Ibirapitá incluye por mes:

10 GB de navegación de internet.

10 GB exclusivos para el uso de Vera TV.

50 minutos para realizar llamadas a destinos fijos y móviles de Antel.

50 SMS para destinos de Antel.

Los usuarios también pueden adquirir la Recarga Ibirapitá por $ 200 (IVA incluido). Esta opción suma 15 GB para usar por 30 días, tres destinos gratis (móviles o fijos de Antel), cinco "números amigos" y el uso de WhatsApp sin costo.

El paso a paso para hacer el trámite

Para gestionar la entrega del equipo o la activación del plan, es obligatorio agendarse previamente. Seguí estos pasos para completar el trámite:

Ingresá al sitio web oficial de Antel.

Buscá la sección de "Reserva web" y seleccioná la opción "Ibirapitá".

Elegí el día, la hora y el local de Antel más cercano para concurrir de forma presencial.

Para formar parte de la comunidad virtual, descargá la aplicación Ibirapitá desde Google Play o Apple Store. Allí podés conocer las actividades disponibles e interactuar con otros usuarios.

Vías de consulta habilitadas

El programa habilitó tres canales oficiales para que las personas mayores puedan verificar si les corresponde el beneficio del dispositivo o del plan móvil: