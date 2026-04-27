El foro que anticipa el futuro del mercado automotriz en Uruguay: lo que se juega en la próxima edición de MiAuto by Santander

El próximo miércoles, en Vía Disegno, se realizará la tercera edición del Foro MiAuto by Santander , un encuentro que reunirá a los principales actores del mercado automotor en Uruguay para analizar tendencias, desafíos y oportunidades del sector.

A lo largo de la jornada, se pondrá el foco en la evolución de la financiación de vehículos, el crecimiento del ecosistema digital y el papel de las plataformas tecnológicas en la transformación de la industria.

Con más de 200 participantes confirmados —entre importadores, concesionarios oficiales y automotoras de todo el país—, el foro se posiciona como un espacio clave de intercambio y análisis para el negocio, con la mirada puesta en el presente y el futuro de la movilidad.

Según explicó Juan Piazze, responsable de la operación de MiAuto by Santander, el objetivo central del foro es “generar un espacio de intercambio donde se puedan compartir tendencias sobre el futuro de la movilidad en Uruguay, y especialmente el rol que juega la financiación en ese desarrollo”.

La jornada contará con la participación de expositores internacionales, incluyendo referentes de Brasil vinculados al negocio de financiación automotriz en la región, quienes aportarán una mirada sobre la evolución de estos productos en Sudamérica.

Uno de los momentos centrales será un panel moderado por el periodista Mathías Buela, en el que se debatirá sobre el futuro de la movilidad en Uruguay y el impacto del crédito en su crecimiento. “En los últimos años se dio una combinación muy fuerte entre la llegada de nuevos productos —tanto en vehículos a combustión como eléctricos— y herramientas de financiación más accesibles, lo que impulsó el desarrollo del sector”, señaló Piazze.

El evento también será escenario para el anuncio de tres nuevas soluciones de financiación que MiAuto by Santander lanzará este año en el país, inspiradas en modelos ya implementados por el grupo en otros mercados. “Uruguay está preparado para dar un paso más en este sentido. El cliente perdió el miedo al crédito y ha demostrado que lo utiliza de forma responsable”, afirmó.

En cuanto al recorrido de la plataforma, Piazze destacó su expansión a nivel nacional, con más de 700 automotoras que ya han utilizado el sistema. El modelo, basado en integrar el crédito directamente en el punto de venta, permite que los clientes gestionen la financiación en la propia automotora, con condiciones claras y sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

Actualmente, MiAuto by Santander concentra el 64% del mercado de créditos automotores en Uruguay. Este liderazgo, según el ejecutivo, se explica por la combinación de tecnología, cercanía operativa y un fuerte foco en facilitar la concreción de ventas.

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Además del contenido técnico, el foro busca fomentar un clima de intercambio entre actores que, si bien compiten en el día a día, encuentran en este tipo de instancias un espacio para compartir visiones y perspectivas sobre la evolución del negocio.