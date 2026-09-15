El nuevo paso de BYD en Uruguay: un camión eléctrico para conquistar el reparto urbano

BYD presentó en Uruguay su nuevo camión eléctrico T35 , un modelo liviano orientado principalmente a tareas de reparto y transporte de carga en entornos urbanos. El lanzamiento se realizó en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) , con la presencia del subsecretario de Industria, Daniel Olesker , y el vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor .

El vehículo, cuya denominación técnica completa es T35C01 , pertenece a la categoría N1 y cuenta con un peso bruto total combinado de hasta 4.500 kilos . Con este lanzamiento, la marca busca ampliar su presencia en el mercado uruguayo de vehículos eléctricos y avanzar sobre un segmento que, según Sadar, tiene un importante potencial de crecimiento.

"Como marca líder en el segmento de movilidad eléctrica, pretendemos liderar este segmento", señaló Santiago Guelfi, director de Sadar . Para el ejecutivo, la evolución de los camiones eléctricos livianos para uso urbano puede seguir un camino similar al que atravesaron los vehículos de pasajeros.

Guelfi recordó que la participación de los vehículos eléctricos en el mercado de pasajeros pasó de niveles iniciales más bajos a una presencia que actualmente ronda el 40% . En ese sentido, sostuvo que la expectativa de Sadar es que, en el corto plazo, los camiones eléctricos livianos para uso urbano superen también el 40% de participación y que BYD tenga un papel de liderazgo dentro de ese crecimiento.

Un camión pensado para el reparto urbano

El T35 cuenta con un motor eléctrico ubicado en el eje trasero, con una potencia máxima de 201 CV y un torque de 340 Nm. Su velocidad máxima es de 100 kilómetros por hora y el tren de potencia integra motor, transmisión y eje motriz en un único sistema, una configuración que apunta a mejorar la eficiencia y reducir el consumo energético.

La batería Blade Battery, desarrollada por BYD con tecnología de litio-hierro-fosfato, tiene una capacidad de 62 kWh. Según el ciclo CLTC-C informado por la marca, el camión alcanza una autonomía aproximada de 200 kilómetros con carga máxima.

El sistema de carga utiliza un puerto CCS2 y admite hasta 71,7 kW en corriente continua. De acuerdo con la información proporcionada por BYD, una carga puede completarse en menos de una hora.

En materia de carga útil, el T35 tiene una tara de 1.900 kilos y admite hasta 1.500 kilos sobre el eje delantero y 3.000 kilos sobre el eje trasero, con un peso bruto total de hasta 4.500 kilos.

La cabina simple incorpora tablero digital y pantalla multimedia compatible con CarPlay y Android Auto, además de aire acondicionado, cámara y sensores de marcha atrás, control de crucero y sistema de alarma con bloqueo a distancia. En seguridad, cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas, ABS, control de estabilidad y control de tracción.

La apuesta por la postventa

Uno de los puntos centrales para Sadar en el desembarco de BYD en este segmento es el respaldo posterior a la venta. Guelfi explicó que la empresa busca trasladar al T35 la estructura que ya desarrolló para los vehículos eléctricos de pasajeros de la marca.

"Ofrecemos el mismo soporte que le ofrecemos a los más de 15.000 BYD que han ido circulando por la calle", afirmó. Ese respaldo incluye técnicos capacitados, disponibilidad de repuestos y talleres preparados para atender los vehículos.

La experiencia con taxis y vehículos utilizados en plataformas de transporte es, para el ejecutivo, especialmente relevante a la hora de ingresar en un segmento donde la disponibilidad del vehículo es determinante para el negocio.

"Lo que mide el chofer o el cliente es la disponibilidad, cuántos días del año el auto funciona", indicó Guelfi. Según señaló, los niveles de disponibilidad alcanzados por la marca en esas flotas son altos y ese factor ha contribuido al crecimiento de los vehículos BYD utilizados para taxi y Uber. no quiero segun porque ya lo repito en la nota

La estrategia ahora es trasladar esa experiencia a los vehículos comerciales. El objetivo es que los camiones puedan mantenerse operativos durante la mayor cantidad de tiempo posible, un aspecto particularmente relevante para empresas de logística y reparto urbano.

El T35 se incorpora así a una gama de vehículos comerciales eléctricos que BYD ya comercializa en Uruguay. La oferta incluye el T018C01, orientado al segmento de peso pesado, y el Q3MA, de mayor capacidad. Los tres modelos utilizan baterías de litio-hierro-fosfato desarrolladas por la propia compañía.