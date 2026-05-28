El salario ya no alcanza: por qué las empresas uruguayas apuestan a beneficios flexibles

Las empresas uruguayas enfrentan un escenario en el que el salario dejó de ser el único factor a la hora de atraer y retener talento. Cada vez más colaboradores valoran la experiencia laboral y los beneficios que reciben en su día a día. A pesar de este cambio, gran parte del mercado continúa funcionando bajo esquemas tradicionales.

Según el Informe de Beneficios Corporativos HRTrends de Bonda, el 71% de las empresas en Uruguay mantiene modelos clásicos de beneficios, mientras que solo el 29% incorporó propuestas flexibles.

Bonda es una plataforma regional de beneficios flexibles y reconocimiento con presencia en seis países de América Latina, Uruguay, Argentina, Chile, México, Colombia y Perú, y un equipo de 150 personas. En Uruguay, ya acompaña a más de 100 empresas en la gestión de sus programas de fidelización de talento, trabajando con compañías de industrias como retail, consumo masivo, tecnología, logística y servicios. Entre las marcas que forman parte de su ecosistema local se encuentran Randstad, Tienda Inglesa, Club Atlético Peñarol, Bimbo y Aldo.

A través de su plataforma, los colaboradores pueden acceder a un club de descuentos , acumular puntos y canjearlos por gift cards, entre otras herramientas orientadas a mejorar la experiencia laboral. La propuesta va en línea con una tendencia cada vez más marcada. Según el informe de Bonda, el 88% de los colaboradores prefiere beneficios flexibles frente a los regalos o incentivos definidos previamente por la empresa.

“Las empresas están entendiendo que la experiencia del colaborador ya no es un diferencial, sino una parte central de la estrategia de fidelización. Hoy las personas valoran mucho más la flexibilidad, el apoyo monetario y la personalización de las experiencias cotidianas dentro de su trabajo”, señala Agustín Perelman, co-founder de Bonda.

El engagement, el nuevo KPI de las empresas uruguayas

Bonda también incorpora herramientas de reconocimiento entre pares y métricas que permiten a las empresas monitorear en tiempo real los niveles de participación, engagement y uso de los beneficios disponibles. Eso convierte a la plataforma en un recurso tanto operativo como estratégico para los líderes de gestión de talento.

El crecimiento de soluciones como Bonda en Uruguay refleja un cambio más profundo en la forma en que las organizaciones miden el éxito de su gestión de personas. Más del 70% de las empresas de la región planea ampliar su propuesta de beneficios durante 2026, priorizando salud mental, flexibilidad y beneficios más personalizados.

Actualmente, Bonda continúa expandiendo su red de alianzas comerciales y la oferta de beneficios disponibles en América Latina, acompañando a empresas de distintas industrias que buscan diferenciarse con una propuesta integral hacia sus colaboradores, en un mercado donde la experiencia laboral cambia constantemente.