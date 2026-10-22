Endometriosis: cuáles son las señales de alerta y por qué no hay que normalizar el dolor menstrual

El dolor menstrual que obliga a faltar al trabajo, dejar de estudiar o interrumpe el descanso no debería considerarse normal . Aunque las molestias durante la menstruación son frecuentes, cuando el dolor afecta la vida cotidiana es importante consultar con un profesional de la salud para investigar sus posibles causas. Una de ellas es la endometriosis, una enfermedad crónica que afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres en edad reproductiva .

En un nuevo episodio de MP Talks, el profesor Ignacio Miranda Mendoza, especialista en endometriosis y cirugía ginecológica laparoscópica , abordó las características de esta enfermedad, sus principales síntomas y las alternativas disponibles para tratarla.

El endometrio es el tejido que recubre el interior del útero y que se desprende durante la menstruación. La endometriosis se produce cuando un tejido similar se encuentra fuera de su ubicación habitual , principalmente en la pelvis, donde puede generar inflamación, dolor y, en algunos casos, dificultades para lograr un embarazo.

Según explicó Miranda, las lesiones suelen localizarse detrás del útero, en los ovarios, las trompas de Falopio y la zona rectovaginal. En casos menos frecuentes, pueden aparecer en otras regiones del abdomen e incluso en el tórax.

La enfermedad puede manifestarse de distintas formas. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor menstrual intenso, las molestias durante las relaciones sexuales y el dolor al defecar, especialmente cuando estas manifestaciones están relacionadas con el ciclo menstrual.

También pueden aparecer síntomas gastrointestinales, como distensión abdominal y molestias similares a las del síndrome de intestino irritable. En esos casos, el especialista señaló la importancia de considerar la endometriosis dentro de las posibles causas, incluso cuando la paciente está siendo evaluada por otras especialidades médicas.

Por qué no hay que normalizar el dolor menstrual

Uno de los principales mensajes del especialista durante el episodio fue la importancia de diferenciar las molestias menstruales habituales de un dolor que interfiere con las actividades diarias.

“Lo importante es lo que hace la sociedad, no normalizar el dolor menstrual”, sostuvo Miranda.

El médico explicó que puede ser habitual experimentar cierta incomodidad o distensión durante la menstruación. Sin embargo, faltar al colegio, al trabajo o a los estudios por el dolor es una señal que merece atención.

En ese sentido, remarcó que tanto las mujeres como los profesionales de la salud deben estar atentos a estos síntomas para investigar su origen. La endometriosis es una de las posibles explicaciones y su identificación permite evaluar las alternativas de tratamiento más adecuadas para cada paciente.

Aunque la enfermedad puede generar síntomas importantes, no todas las mujeres que presentan lesiones de endometriosis experimentan necesariamente las mismas consecuencias. Miranda señaló que, en ocasiones, los implantes se detectan de forma incidental durante una cirugía realizada por otro motivo, sin que eso implique que siempre vayan a causar problemas.

Endometriosis y fertilidad, qué relación existe

La endometriosis también puede afectar la capacidad reproductiva, aunque tener esta enfermedad no significa necesariamente que una mujer vaya a ser infértil.

Miranda explicó que la fertilidad depende de distintos factores y planteó que la edad a la que las mujeres buscan su primer embarazo es un elemento relevante al analizar esta relación.

El especialista comparó los patrones reproductivos actuales con los de generaciones anteriores. Mientras que antiguamente muchas mujeres tenían varios hijos y atravesaban períodos más prolongados de embarazo y lactancia, hoy suelen tener menos hijos y comienzan a buscar el embarazo a edades más avanzadas.

Ese cambio implica una mayor cantidad de ciclos menstruales a lo largo de la vida reproductiva. Según la explicación del médico, este contexto puede contribuir a que la endometriosis se manifieste con mayor frecuencia, al tiempo que la fertilidad disminuye con la edad.

Por eso, Miranda destacó la importancia de evaluar cada caso de forma individual, especialmente cuando existen síntomas compatibles con la enfermedad o dificultades para lograr un embarazo.

Qué tratamientos existen para la endometriosis

El abordaje de la endometriosis requiere una evaluación integral y no se limita necesariamente a una intervención quirúrgica. Las opciones dependen de los síntomas, la extensión de las lesiones, el impacto en la calidad de vida y los objetivos reproductivos de cada paciente.

Entre las alternativas mencionadas por Miranda se encuentran los tratamientos hormonales, los analgésicos y la cirugía. En los casos en que existen dificultades reproductivas, también puede ser necesario recurrir a tratamientos de reproducción asistida.

El especialista destacó, además, la importancia de la atención multidisciplinaria. La kinesiología del piso pélvico puede ayudar a tratar las contracturas musculares asociadas al dolor, mientras que el acompañamiento psicológico permite atender las consecuencias emocionales de convivir durante años con síntomas que afectan la vida cotidiana.

En cuanto a la alimentación, Miranda señaló que algunas modificaciones dietéticas pueden contribuir a aliviar las molestias gastrointestinales en determinadas pacientes. No obstante, estas medidas deben considerarse como parte del abordaje individual y no como un reemplazo de los tratamientos médicos.

El impacto del diagnóstico tardío

La demora en identificar la endometriosis representa otro de los desafíos que enfrenta el tratamiento de la enfermedad. Miranda advirtió que muchas mujeres pasan entre cinco y diez años con síntomas antes de recibir un diagnóstico, un período en el que el dolor persistente puede afectar su bienestar físico y emocional.

La falta de reconocimiento de los síntomas puede llevar a que las pacientes convivan durante años con molestias que condicionan sus relaciones, su trabajo, sus estudios y su vida familiar.

Por eso, el especialista insistió en la necesidad de prestar atención a las señales del organismo y consultar cuando el dolor menstrual deja de ser una molestia ocasional y se convierte en un impedimento para las actividades habituales.

El mensaje central del episodio de MP Talks es que el dolor menstrual incapacitante no debe naturalizarse. Reconocer los síntomas y buscar una evaluación médica son pasos importantes para llegar a un diagnóstico y acceder a un tratamiento acorde con las necesidades de cada mujer.