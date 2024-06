El enojo de Palito Pereira contra Rafael Cotelo por su "fama de nochero": "Soy negro, pero no soy boludo; le dije que la corte"

“Está dando a entender que soy un tipo de la noche y que salía de joda. Quien me conoce sabe que me acostaba después de Telenoche. Vivía adentro del Complejo Celeste y cualquier compañero puede decir que mi prioridad siempre fue la selección. Me cuidaba a morir ”.

“No están buenas estas jodas. Ya pasó mi hora de protagonismo y quiero pasar desapercibido, y a veces por quedar como jodones le pegan al más simpático. A otros se los cubre un poco más”, sumó el exjugador de 38 años, sin dar nombres.

Pereira también se refirió a que la murga Agarrate Catalina también ayudó a "propagar" la idea de sus salidas nocturnas frecuentes, y que ahora se sumaba Por la camiseta.

“La Catalina le pega a Palito. Ahora este programa le pega a Palito. ¿Siempre el negro muere en las películas? Pará. Soy bueno, soy negro, pero no soy boludo. Le dije que la corte ahí, porque vamos a terminar mal, hay un límite. ¿Por qué no vas y jodés a otras personas? Si sabés que vas a un boliche en Uruguay y te cruzás jugadores de Peñarol y Nacional. A mí jamás me vieron. Yo estoy en Argentina radicado y al programa lo ven mis suegros y piensan que cuando me iba a la selección me iba de joda. Y mis hijos de 16 y 13 años me dicen que les exijo que estudien y sean profesionales en el fútbol, y yo salía de joda siempre".

Si bien Pereira contó que mantiene una relación "excelente" con el conductor de Por la camiseta y miembro de La mesa de los galanes, contó que por la "confianza" que se tienen esperaría mayor "protección" de su parte.

"Al menos yo tengo esos códigos. En Punta Rieles a mis amigos del barrio los protejo”, cerró.